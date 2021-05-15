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吹響黃口哨 16城示威促眾院通過「反亞裔仇恨法案」

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吹響「黃口哨」16城示威促眾院通過「反亞裔仇恨法案」

記者張筠／華盛頓報導
參與華府集會的民眾身穿「對仇恨零容忍」的T恤，高喊「我們屬於美國！」，並吹響黃色口哨，象徵亞裔面對仇恨不會沉默。（記者張筠 / 攝影）
參與華府集會的民眾身穿「對仇恨零容忍」的T恤，高喊「我們屬於美國！」，並吹響黃色口哨，象徵亞裔面對仇恨不會沉默。（記者張筠 / 攝影）

逾50個社團反對亞裔仇恨犯罪，15日在全美16個城市發動「團結反抗仇恨」(Unity Against Hate)示威，呼籲國會眾院盡快通過「反亞裔仇恨法案」，大華府許多亞裔民眾和維權團體當日也在位於國會和白宮之間的自由廣場(Freedom Plaza)集會，穿著印有「對仇恨零容忍」標語的白T恤，吹響「黃色口哨」反對亞裔仇恨犯罪，並以此呼籲亞裔群體對任何仇恨或歧視都不要沉默。

大華府眾多維權團體和民選官員15日出席「團結反抗仇恨」集會，呼籲民眾在仇恨犯罪頻發之際不要沉默，並督促國會眾院盡快通過反亞裔仇恨法案；馬州華裔參議員李鳳遷(Susan Lee)表示，新冠疫情肆虐一年多來，亞裔面對的是雙重危機，不僅要對抗看不見的新冠病毒，更要堤防隨時可能發生的暴力和仇恨。

參與華府集會的民眾身穿「對仇恨零容忍」的T恤，高喊「我們屬於美國！」(We Belong!)，聯合舉辦「團結反抗仇恨」集會的維權團體「黃口哨」(Yellow Whistle)在集會上給所有參與者發放黃色口哨；該組織負責人盧宇晨說，黃色口哨能傳達亞裔反抗仇恨犯罪和族裔歧視的呼聲，「黃色經常是仇恨者用來歧視亞裔的字眼，但我們面對此言語攻擊，絕不會忍氣吞聲」，在白宮和國會中間吹哨，除了督促立法者盡快通過保護亞裔的法案，更是為提高亞裔的可見度。

盧宇晨說，口哨相比辣椒水和其他武器更有力量，若受到攻擊就吹響哨聲，將仇恨犯罪公之於眾，而聽到哨音的民眾也應團結，不同族裔互相幫助，才能消除仇恨犯罪；她說，亞裔也是推動美國發展的重要群體，有被保護的權力，面對仇恨攻擊也有反抗的權力。

華府集會選址白宮和國會中間，除了督促立法者盡快通過保護亞裔的法案，更是為提高亞裔...
華府集會選址白宮和國會中間，除了督促立法者盡快通過保護亞裔的法案，更是為提高亞裔的可見度。（記者張筠 / 攝影）

「華府台裔美國人」(TAP-DC)社區主席沈茂菁結合自身成長經歷，表示反對仇恨犯罪非常緊迫，她從小就因午餐帶了粽子、餃子等食物被同學嘲笑，近幾年她的家也被人惡意攻擊，造成心理陰影，「有過被人仇恨和歧視的經驗，就很能體會其他受害者的感受，因此更迫切的希望能團結社區，讓更多人重視此事，並懂得如何保護自己。」

前日裔國會眾議員麥克·本田(Mike Honda)表示，仇恨並非人與生俱來的心態或行為，而是後天學來的，近日美國頻發的反亞裔仇恨犯罪與前總統的言論脫不了關係，但亞裔在反對仇恨犯罪的同時，也不要忘記反省自己，「我們首先要消除偏見，才能團結其他族裔與我們共同反對仇恨犯罪。」

當天出席華府集會還包括夏威夷聯邦眾議員卡西里(Kai Kahele)、全美亞裔總商會(ACE)會長董繼玲，馬州、維州的多名州議員，以及華府市長辦公室的亞裔代表。

當天出席華府集會還包括夏威夷聯邦眾議員卡西里、全美亞裔總商會會長董繼玲，馬州、維...
當天出席華府集會還包括夏威夷聯邦眾議員卡西里、全美亞裔總商會會長董繼玲，馬州、維州的多名州議員，以及華府市長辦公室的亞裔代表。（記者張筠 / 攝影）
為反對亞裔仇恨犯罪並呼籲國會眾院盡快通過反亞裔仇恨法案，逾50個社團15日在全美...
為反對亞裔仇恨犯罪並呼籲國會眾院盡快通過反亞裔仇恨法案，逾50個社團15日在全美16個城市「團結反抗仇恨」示威。（記者張筠 / 攝影）
華府亞裔群體15日在白宮和國會間集會，反對仇恨犯罪。（記者張筠 / 攝影）
華府亞裔群體15日在白宮和國會間集會，反對仇恨犯罪。（記者張筠 / 攝影）
前日裔國會眾議員麥克·本田提醒亞裔群體，首先要消除自己的偏見，才能團結其他族裔共...
前日裔國會眾議員麥克·本田提醒亞裔群體，首先要消除自己的偏見，才能團結其他族裔共同反對仇恨犯罪。（記者張筠 / 攝影）

亞裔 仇恨犯罪 華府

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