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攻擊美油管駭客伺服器遭關閉 到手贖金不翼而飛

中央社／華盛頓14日電
攻擊「殖民管線」的駭客組織「黑暗面」伺服器遭身分不明的人士關閉後，已經停止運作。路透
攻擊「殖民管線」的駭客組織「黑暗面」伺服器遭身分不明的人士關閉後，已經停止運作。路透

攻擊美國最大燃油管線營運業者「殖民管線」（Colonial Pipeline）的俄國駭客組織「黑暗面」伺服器今天遭身分不明的人士關閉後，已經停止運作，失去對部分勒索贖金的控制。

美國網路安全諮詢公司「記錄未來」（Recorded Future）表示，黑暗面（Darkside）已經在網路貼文中承認，無法連線部落格和付費用的特定伺服器。

「記錄未來」威脅情報分析師史繆亞尼茲（Dmitry Smilyanets）表示，他發現操作黑暗面勒索軟體的Darksupp在網站以俄文寫道：「數小時前，我們無法與我方基礎設施的公共部分取得連線，也就是部落格、付款伺服器、DOS伺服器。」

法新社報導，透過暗網的TOR瀏覽器連線後，會顯示已經找不到黑暗面網址的通知。

根據「記錄未來」說法，操作黑暗面的Darksupp也表示，伺服器中的加密貨幣勒索贖金已經被移除，使組織受到重創。黑暗面在挾持受害者IT系統後，宣稱收到贖金就會提供解鎖的工具。

究竟是誰攻下黑暗面的電腦，眾說紛紜。有些人懷疑是美軍網戰司令部（Cyber Command）採取行動，因為旗下第780軍事情報旅（780th Military Intelligence Brigade）的推特帳號，在「記錄未來」發布報告不久後轉發了這則報告。

網戰司令部司令仲宗根（Paul Nakasone）今天在國會聽證會被問到，網戰司令部是否有採取行動對付黑暗面時，他表示不會談論此單位的行動。

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