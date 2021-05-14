絕非小說情節：癱瘓男子透過想像手寫 與人交流

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「用想的就能寫出文字來」不再是科幻小說情節！「自然」期刊（Nature）12日報導，一種能將思想轉化為文字的實驗性裝置，讓一名完全癱瘓的男子只需想像自己在紙上手寫文字，就能迅速在電腦螢幕上構建出字句，而且準確率高達95％。

研究團隊成員、史丹福大學 神經外科醫師韓德森（Jaimie Henderson）表示，這種設備對不能動也無法說話的人來說，非常有用，「我們可以預見未來脊髓損傷者可以使用電子郵件，甚至電腦程式設計師就算癱瘓也可以重新上班。」

與韓德森共同指導研究團隊的史丹福大學和霍華德·休斯醫學研究所（Howard Hughes Medical Institute）研究員謝諾伊（Krishna Shenoy）則說，「令人驚訝的是，我們發現他每分鐘可以輸入90個字符。」

韓德森和謝諾伊都對將此「解碼腦訊號」實驗方法「商業化」，抱持高度興趣。

贊助此研究的美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）腦科學計劃（BRAIN Initiative）負責人倪約翰 （John Ngai）表示，將大腦手寫活動解碼的構想「實在太優秀了」；「這只是實驗室環境下的其中一個主題；但這是證明原理的極佳示範。」

韓德森指出，同意參與測試的男子是在倒垃圾時滑倒，四肢癱瘓。幾年前，對方同意參加名為BrainGate2實驗研究，此實驗系統在大腦控制運動的區塊附近植入電極，目的是讓癱瘓者只靠思想來控制電腦和其他設備。過去已有參與實驗者透過想像自己正在動手，學會控制電腦游標或機械手臂。

這回，韓德森、謝諾伊和科學家團隊讓受測試者想像自己正在手寫一封個人信件，電腦在旁監看他的大腦電極活動；電腦最終學會將所有字母 與多個符號相關的特定活動模式解碼、並確定受試者寫出的字母，然後將其放上螢幕，拼出單詞和句子。

過去的實驗曾試著讓參與者想像自己點擊電腦螢幕上的字母，後來發現，「想像手寫」比「想像點擊螢幕」要快得多。而且，由於新實驗系統依賴的是已經熟悉的思想，受試者幾乎立即「上手」。韓德森表示，「當他能用寫的回應我們問他的問題時，他非常興奮。」

倪約翰表示，研究團隊成功解碼了想像手寫文字，是將電腦連接人腦的最新進展，「十多年前，我就聽到這樣的概念，當時我以為它好像科幻小說。但大約五年後，實驗證明它並非幻想！現在我們看到很大的進步，真的很令人興奮。」