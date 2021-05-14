夏威夷男子網路騷擾認罪 遭判行為管束三年

圖為來自鹽湖市的受害者吉爾莫(Gilmore)家在車道上放置警告標語，提醒不幸被派遣的服務員這是一場詐騙。美聯社

夏威夷 一名45歲男子奧克姆拉(Loren Okamura)持續對猶他州 一戶人家進行網路騷擾，行為包括派人外送各種食物、水電維修員、甚至妓女到對方家中；猶他州地方法院終於在13日將奧克姆拉處以三年行為管束，並限制部分使用網路的權利。

視訊開庭的過程中，奧克姆拉除了向受害者致歉，也稱他在妻子過世後罹患憂鬱症，因此才有如此離譜的行徑，他說：「我為我的行為感到抱歉，我的本性並不是這樣，但已經準備好進入人生的下一個階段了。」

檢察官將此案形容是人們利用當今現代科技的犯罪案例中，「極度」黑暗又下流的罪行。

受害者家庭是來自鹽湖市的吉爾莫(Gilmore)一家人，2018年11月至2019年2月，該戶人家的父親及一名成年的女兒受到奧克姆拉的騷擾，不斷派遣修車、拖吊和鎖匠等服務到家中，警方在這四個月內就接獲超過80次的報案；最終吉爾莫家只能在車道上放置警告標語，提醒不幸被派遣的服務員這是一場詐騙 。

此外，奧克姆拉不僅將女兒的照片和住址在網路上公開，還向她發送令人毛骨悚然的簡訊，其中一封甚至寫道：「你睡覺時應該打開其中一隻眼睛，注意你肩膀的附近有什麼東西。」

對於奧克姆拉未來使用網路的限制規定，負責該案的檢察官卡琳·福提克(Karin Fojtik)表示拒絕放寬，並稱奧克姆拉的行為「極度廣泛且製造恐慌」。

不過最終地區法官瓦杜普斯(Clark Waddoups)仍同意讓奧克姆拉接受緩刑，並調整部分使用網路的權限，讓奧克姆拉仍可在網路上進行一些基本操作。

奧克姆拉判決出爐當天，吉爾莫一家並未出席；而根據奧克姆拉的公訴律師凡妮莎‧雷蒙斯(Vanessa Ramos)透露，奧克姆拉與吉爾莫一家人也是透過網路結識。