我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC公布新防疫措施後 口罩該怎麼戴？

疫情延燒 日逾35萬人 網路連署停辦東奧

夏威夷男子網路騷擾認罪 遭判行為管束三年

編譯林梅婕／綜合14日電
圖為來自鹽湖市的受害者吉爾莫(Gilmore)家在車道上放置警告標語，提醒不幸被派遣的服務員這是一場詐騙。美聯社
圖為來自鹽湖市的受害者吉爾莫(Gilmore)家在車道上放置警告標語，提醒不幸被派遣的服務員這是一場詐騙。美聯社

夏威夷一名45歲男子奧克姆拉(Loren Okamura)持續對猶他州一戶人家進行網路騷擾，行為包括派人外送各種食物、水電維修員、甚至妓女到對方家中；猶他州地方法院終於在13日將奧克姆拉處以三年行為管束，並限制部分使用網路的權利。

視訊開庭的過程中，奧克姆拉除了向受害者致歉，也稱他在妻子過世後罹患憂鬱症，因此才有如此離譜的行徑，他說：「我為我的行為感到抱歉，我的本性並不是這樣，但已經準備好進入人生的下一個階段了。」

檢察官將此案形容是人們利用當今現代科技的犯罪案例中，「極度」黑暗又下流的罪行。

受害者家庭是來自鹽湖市的吉爾莫(Gilmore)一家人，2018年11月至2019年2月，該戶人家的父親及一名成年的女兒受到奧克姆拉的騷擾，不斷派遣修車、拖吊和鎖匠等服務到家中，警方在這四個月內就接獲超過80次的報案；最終吉爾莫家只能在車道上放置警告標語，提醒不幸被派遣的服務員這是一場詐騙

此外，奧克姆拉不僅將女兒的照片和住址在網路上公開，還向她發送令人毛骨悚然的簡訊，其中一封甚至寫道：「你睡覺時應該打開其中一隻眼睛，注意你肩膀的附近有什麼東西。」

對於奧克姆拉未來使用網路的限制規定，負責該案的檢察官卡琳·福提克(Karin Fojtik)表示拒絕放寬，並稱奧克姆拉的行為「極度廣泛且製造恐慌」。

不過最終地區法官瓦杜普斯(Clark Waddoups)仍同意讓奧克姆拉接受緩刑，並調整部分使用網路的權限，讓奧克姆拉仍可在網路上進行一些基本操作。

奧克姆拉判決出爐當天，吉爾莫一家並未出席；而根據奧克姆拉的公訴律師凡妮莎‧雷蒙斯(Vanessa Ramos)透露，奧克姆拉與吉爾莫一家人也是透過網路結識。

猶他州 詐騙 夏威夷

上一則

快看世界／現在打疫苗好處多多 各州相繼推福利

下一則

CDC公布新防疫措施後 口罩該怎麼戴？

延伸閱讀

舊金山市府腐敗案 華裔商人黃永樂賠付177萬

舊金山市府腐敗案 華裔商人黃永樂賠付177萬
賣槍毒給臥底警 亞裔男認罪將囚9年

賣槍毒給臥底警 亞裔男認罪將囚9年

麻州男詐領紓困貸款44萬元 假死逃亡被逮認罪

麻州男詐領紓困貸款44萬元 假死逃亡被逮認罪
幫女友刪除微信人口販賣證據 紐約華男認罪恐囚20年

幫女友刪除微信人口販賣證據 紐約華男認罪恐囚20年

熱門新聞

「緊急寬頻福利」計畫上路，家庭年收入19萬8000元以下民眾，每月可獲最高50元網路費用補助。(Pexels)

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

2021-05-12 19:51
川普。(路透)

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

2021-05-13 22:37
美國疾病管制暨預防中心(CDC)疫苗專家梅森尼爾(Nancy Messonnier)7日宣布辭去疾管中心職務。（Getty Images）

最早警告疫情將顛覆美國民眾生活 CDC疫苗專家辭職

2021-05-07 13:23
住在共和黨執政的13州，共計將近90萬名失業民眾，目前領取的各種失業救濟金，從下個月起將縮水或完全領不到。圖為紐約曼哈頓一家餐廳窗戶上貼著徵人廣告。

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

2021-05-13 11:32
比爾蓋茲對於與梅琳達的婚姻早已無愛。路透

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

2021-05-13 08:21
聯邦政府在疫情期間為失業勞工提供每周300元額外失業補助，現在已有四個共和黨執政州宣布退出，理由是失業救濟金讓美國勞工失去重返職場的就業動力。美聯社

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

2021-05-11 12:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案
CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
解除危機…「殖民油管」遭攻擊數小時後就付500萬贖金

解除危機…「殖民油管」遭攻擊數小時後就付500萬贖金