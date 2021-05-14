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美最大輸油管遭駭後完全重啟 加油站恐仍缺貨數天

中央社／華盛頓13日電
圖為北卡州夏洛特市一加油站大排長龍。(路透)
圖為北卡州夏洛特市一加油站大排長龍。(路透)

美國最大燃油管線業者「殖民油管」（Colonial Pipeline）上周因駭客攻擊停擺，公司今天表示，已重啟整個網絡，向所有市場恢復輸油。但美國東岸各地消費者因恐慌而搶購，加油站仍面臨缺油問題。

「殖民油管」重新運作，總統拜登說這是「好消息」，並呼籲人民冷靜，燃油會在未來幾天內恢復供應。

他在白宮告訴記者，雖然無法立即感受到燃油重新供給的效應，事態仍會從這周末開始恢復正常，下周也將繼續。

法新社報導，南自佛羅里達州，北至馬里蘭州，著急的駕駛人在加油站大排長龍，想要把油箱等容器加滿；市場對汽油需求暴增，即使政府試圖緩解供應短缺的問題，全國平均油價仍漲到每加侖超過3美元，是自2014年底以來最高點。

「殖民油管」今晚宣布，昨晚重啟網絡後，目前整個系統都恢復運作。聲明提到：「我們已重新啟動整個管線系統，並開始向我們服務的所有市場輸油。」

但「殖民油管」重申，輸油供應鏈可能要數天才能恢復正常，有些地區「可能會遇到間歇性的服務中斷，或暫未改善」。

根據油價追蹤網站GasBuddy今天的資料，在維吉尼亞州，消費者的搶購潮使得當地逾半數加油站都已沒油；喬治亞州和南卡羅來納州也有類似的短缺問題。

華府的情況同樣堪憂，73%的加油站已空；北卡羅來納州則有68%告罄；佛州、馬里蘭州和田納西州有1/3 加油站售完。

拜登說：「我知道在沒油的加油機或加油站前看到人龍，讓人壓力很大，但這是暫時的。不要買超過你所需要的油量。不要恐慌。」

「殖民油管」從德州的墨西哥灣沿岸地區（Gulf Coast）輸送汽油和噴射機燃料到人口眾多的東岸，管線長達8850公里，服務人數多達5000萬人。

匯合投資管理公司（Confluence Investment Management）分析師歐葛雷迪（Bill O'Grady）說，恢復供應燃油還需要時間，「燃油通過管線的速度大約是每小時5英里（約8公里），而管線長5500英里，自己算算吧。這不是一兩天能解決的事。」

GasBuddy分析師迪漢（Patrick De Haan）警告，油價可能維持在高點一段時間，尤其5月底的陣亡將士紀念日（Memorial Day）連假將到來，美國人通常在這時候開始夏季旅行。

迪漢表示：「由於供應中斷的狀況不少，等著補充的加油站更多，這種情況一定還需要時間，慢慢才會改善。」

美國當局認為攻擊「殖民油管」是名為「黑暗面」（DarkSide）的駭客組織，且這個組織的據點在俄羅斯。拜登今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與此案無關，但他會在與普亭碰面時談到此事。

媒體詢問拜登，普亭或俄羅斯政府對此案是否知情時，拜登頓了一下說：「我相信我仔細讀過了聯邦調查局（FBI）的報告，報告說他（指蒲亭）不知情，（俄國）政府也不知情。」

「我要強調，我們不認為俄羅斯政府涉入這起攻擊案。但我們很有理由認為發起攻擊的罪犯住在俄羅斯，此案源頭就在那裡。」

拜登說，美國政府與俄方有直接聯繫。他也認為，需要國際標準來加強管制這類犯罪團體，「我想這會是我向普亭總統提到的議題之一」。

拜登將在6月訪歐期間與普亭會面，這將是拜登今年1月就任以來，兩人首度面對面會談。

拜登 加油站 美國

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