傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

川普。(路透)

紐約曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)領導的調查小組，即將完成對前總統川普 及川普集團的稅務調查，儘管未知結果，不過佛州 棕櫚灘郡(Palm Beach)的相關官員已做好川普遭起訴的準備。

據悉，調查小組已經獲得了川普的稅務記錄，也調查了他的貸款人，保險經紀及其他實體。

政治新聞網站Politico報導，棕櫚灘郡的執法人員正在研究，一旦川普被控稅務欺詐而遭檢控時，他們將如何處理可能出現的引渡程序。

基於川普身分特殊的關係，將會影響整個引渡程序，因為佛州的引渡法，賦予共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)有權確定是否將某人移交到州外的執法部門，而德桑提斯是川普的堅定支持者。

棕櫚灘郡巡迴法庭書記阿布魯佐(Joseph Abruzzo)對Politico表示，佛州引渡法給州長留下解釋權，即州長有權下令複審案件，並有可能不執行引渡通知。

曾經是拜登總統弟弟法蘭克(Frank Biden)生意夥伴的阿布魯佐對此感到沮喪，他認為州長應完全遵守條例及執法，不應偏袒；若是德桑提斯真的拒絕引渡川普，將成為歷來最大的「逃亡」案件。

若海湖莊園(Mar-a-Lago)在高球季結束而關門，川普轉到新澤西州 貝德明斯特(Bedminster)的高球俱樂部，萬斯此時發出起訴書的話，情況就會不同。新澤西州有相似的法例，但州長墨菲(Phil Murphy)是民主黨人，也不是川普的支持者，故肯定不會阻撓引渡川普的程序。

當然即使發出起訴書，川普的律師仍然可就執行引渡令討價還價，可以毋須理會地方的執法權。對此川普的律師未置評。

由於川普在未來數個月會居住在貝德明斯特，極有可能不利於他，不過萬斯3月12發出聲明，指會在2021年底退休，因此大量的調查工作存在很大變數，包括有可能由他的繼任人發出起訴書，又或到了秋季才發出起訴書，此時川普已返回海湖莊園等。