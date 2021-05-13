我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解除危機…「殖民油管」遭攻擊數小時後就付500萬贖金

不理CDC 部分私營企業仍要求員工戴口罩

亞馬遜增聘7.5萬人 祭出千元獎金 時薪漲至17元

編譯林梅婕／綜合13日電
亞馬遜為增聘7萬5000員工，祭出千元入職獎金，平均時薪17元。(美聯社)
亞馬遜為增聘7萬5000員工，祭出千元入職獎金，平均時薪17元。(美聯社)

全國經濟活動提升，電商巨頭亞馬遜(Amazon)計畫增加7萬5000個工作機會，占全美勞動人口的8%，部分地區甚至給予新進員工1000元的入職獎金；該公司也承諾會持續改善工作環境，並將平均時薪從15元調漲至17元。

亞馬遜今年4月曾指出，該公司已至少調漲了50萬名員工的薪資，時薪增加50分至3元不等，也使公司人力成本增加超過10億元；但亞馬遜財務長歐薩夫斯基(Brian Olsavsky)表示，招募員工的競爭將會愈來愈激烈。

亞馬遜13日宣布，新增工作項目主要是針對全國的倉儲網路，加州、新澤西州、賓州、華盛頓州和密西根州為職缺開放最多的地區。

亞馬遜在國內的倉儲空間多達數百座，員工約95萬人，去年也才在全球增加超過50萬個工作機會；目前假期消費季剛過，該公司人力雖微幅流失2%，但人力的需求仍持續成長。

自去年疫情爆發以來，民眾擴大網路消費，也使亞馬遜成為網路市場的最大贏家，營收超過260億元，比疫情前三年的總和還高；第一季營收甚至高達81億元，成長兩倍。

亞馬遜一年一度的會員購物日「Prime Day」即將到來，為了這項年度盛事該公司更是蓄勢待發，備足人力應戰；歐薩夫斯基上個月也透露，疫情放寬後將逐漸恢復「當日到貨」的服務。

此外，經過亞馬遜在阿拉巴馬州工廠員工投票拒組工會的事件後，該公司也承諾將致力改善工作環境。

據稱，亞馬遜約有40%的工作傷害與肌肉骨骼相關，為此該公司創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)曾在2月表示將進行改善、減少員工受傷的機會。

儘管如此，國內許多勞工維權團體仍將砲火對準亞馬遜，加上又是會員購物日的前夕，最近芝加哥地區也爆發員工抗議示威，但該公司表示並未影響物流運作。

亞馬遜 疫情 營收

上一則

不理CDC 部分私營企業仍要求員工戴口罩

延伸閱讀

歐盟告不贏 亞馬遜不用補稅

歐盟告不贏 亞馬遜不用補稅
貝佐斯又大賣亞馬遜持股 本月累計套現67億美元

貝佐斯又大賣亞馬遜持股 本月累計套現67億美元
亞馬遜傳發債185億美元 趁低利大舉債

亞馬遜傳發債185億美元 趁低利大舉債
亞馬遜砸2.6億 沙凡納建配送中心

亞馬遜砸2.6億 沙凡納建配送中心

熱門新聞

「緊急寬頻福利」計畫上路，家庭年收入19萬8000元以下民眾，每月可獲最高50元網路費用補助。(Pexels)

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

2021-05-12 19:51
美國疾病管制暨預防中心(CDC)疫苗專家梅森尼爾(Nancy Messonnier)7日宣布辭去疾管中心職務。（Getty Images）

最早警告疫情將顛覆美國民眾生活 CDC疫苗專家辭職

2021-05-07 13:23
聯邦政府在疫情期間為失業勞工提供每周300元額外失業補助，現在已有四個共和黨執政州宣布退出，理由是失業救濟金讓美國勞工失去重返職場的就業動力。美聯社

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

2021-05-11 12:36
佛奇表示疫苗接種人數日增，是可考慮放寬室內可不戴口罩的禁令。圖為洛杉磯一家電影院目前仍規定影院內觀片要戴口罩。(Getty Images)

美平均每日確診降至4萬以下 佛奇：室內戴口罩可解禁了

2021-05-10 23:02
住在共和黨執政的13州，共計將近90萬名失業民眾，目前領取的各種失業救濟金，從下個月起將縮水或完全領不到。圖為紐約曼哈頓一家餐廳窗戶上貼著徵人廣告。

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

2021-05-13 11:32
萊昂尼寫道，川普與第二任妻子所生的女兒蒂芬妮（左），曾與一名高挑帥氣的特勤局幹員獨處的時間「多到不尋常」，甚至引發高層擔憂。（美聯社）

禁忌的愛？川普女兒、媳婦被爆與特勤「過往甚密」

2021-05-12 21:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到
比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道
CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩
「控制住了」美單日600染疫死 10個月來新低

「控制住了」美單日600染疫死 10個月來新低
124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力

124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力