美國教師聯盟：今秋應恢復每周五日全面到校上課

「美國教師聯盟」(American Federation of Teachers)主席蘭迪‧魏葛登(Randi Weingarten)在13日的一場視訊演說中指出，美國校園今秋應恢復每周五日全面到校上課。美聯社

「美國 教師聯盟」(American Federation of Teachers)主席蘭迪‧魏葛登(Randi Weingarten)在13日的一場視訊演說中指出，美國校園今秋應恢復每周五日全面到校上課。紐約時報 報導，某些地方型教師工會先前曾經主張，許多非洲裔、西語裔及亞裔家庭持續選擇不讓孩子到校上課，使得改善遠距上課品質的重要性變得比重返校園更加迫切。魏葛登演說中則指出，長期隔絕對學生是「有害的」。

美國發生新冠疫情之後，魏葛登面對媒體詢問時曾多次表示，支持讓學生返校上課，但前提是必須保證安全。「美國教師聯盟」成員高達170萬人。

紐約時報報導，在預先擬妥的講稿中，魏葛登提到暑假過後新學年的展望時指出：「毫無疑問的，學校應該開放，面對面到校上課，每周五天。」

根據統計，目前全美公立學校當中，近半數並未讓所有學生回到學校每周上課五天。許多家長對於孩子新學年的作息安排，則無法確定是否將回歸原本的傳統式課表。

報導指出，就在各地經濟紛紛重啟之際，雖然許多老師已經打了新冠疫苗，但由於教師工會對校園防疫安全存有疑慮，被認為是這個學年裡重啟校園過程中的最大阻力。

魏葛登講稿指出，恢復到校上課並非完全沒有風險，但可以透過各種措施讓風險降低，例如戴口罩、勤洗手等；某些目標則較難達成，包括降低班級學生人數以保持社交距離 、安排戶外空間以便學生能在擁擠的學校建築物之外學習等。

她在演說中表示：「除非我們都能完全回到學校，美國將無法全面恢復運作。我們教師聯盟將全力配合。」