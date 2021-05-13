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90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

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90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

記者顏伶如／綜合報導
住在共和黨執政的13州，共計將近90萬名失業民眾，目前領取的各種失業救濟金，從下個月起將縮水或完全領不到。圖為紐約曼哈頓一家餐廳窗戶上貼著徵人廣告。
住在共和黨執政的13州，共計將近90萬名失業民眾，目前領取的各種失業救濟金，從下個月起將縮水或完全領不到。圖為紐約曼哈頓一家餐廳窗戶上貼著徵人廣告。

住在共和黨執政的13州，共計將近90萬名失業民眾，目前領取的各種失業救濟金，從下個月起將縮水或完全領不到。華盛頓郵報分析，這13州失業民眾從6月起可以領取的失業救濟及補助，將恢復到疫情出現之前的標準，光靠失業金生活的收入在某些地區處於貧窮線底下。優步(Uber)司機等從事「零工經濟」(gig economy)的自雇者(self employed)，疫情期間被納入失業救濟發放範圍，但某些共和黨執政州決定取消這項福利。

勞工維權團體「全國就業法計畫」(National Employment Law Project)12日致函勞工部長華爾希(Marty Walsh)，建議透過某些法律選項讓聯邦政府繼續為失業勞工家庭提供援助。

共和黨籍阿拉巴馬州州長凱伊‧艾維(Kay Ivey)日前發表聲明說：「阿拉巴馬州對聯邦政府發出30天提前通知，宣告如今已到了讓大家回去上班的時候了。」

包括密西西比州、蒙大拿州及田納西州在內的共和黨籍州長均指出，疫情發生一年多來，聯邦政府為失業民眾大方提供失業救濟，導致失業勞工在疫情趨緩的此時，失去返回職場的動力。

至少13個共和黨執政州已經宣布，下個月起就將刪減失業勞工領取福利，包括阿拉巴馬州、阿肯色州、愛達荷州、愛阿華州、蒙大拿州、密西西比州、密蘇里州、北達科他州、南卡羅來納州、南達科他州、田納西州、猶他州、懷俄明州。

華盛頓郵報報導，根據聯邦政府13日公布的失業救濟領取統計，住在共和黨執政州共計約27萬3000名失業民眾，6月起將無法繼續領取聯邦政府發放的每周300元額外失業津貼。

報導指出，這13州失業民眾接下來可以領取的失業救濟，將恢復到疫情發生之前的失業保險( unemployment insurance，UI)計畫制度架構，光靠領取失業金過生活的收入，在某些地區處於貧窮線底下。

另外有26萬8000名目前領取失業金的失業勞工，接下來則將再也領不到任何救濟，例如優步司機、零工經濟自雇者等。「疫情失業補助」(Pandemic Unemployment Assistance，PUA)聯邦計畫，首度讓自雇主也能領到失業救濟金，但蒙大拿州等共和黨州長已經宣布將予以取消。

以蒙大拿州為例，退出「疫情失業補助」計畫後，原本符合聯邦失業津貼領取資格的自雇者、未充分就業者(underemployed)、獨立包商(independent contractors)、由於健康條件或疫情因素無法工作者，都將受到影響。

報導指出，最後一個受到衝擊的族群則是34萬名正在領取傳統式每周失業救濟金的失業勞工，這些勞工接下來可能發現失業救濟降至接近零。這些失業勞工目前依靠聯邦計畫支撐，即使州政府年度分配款(annual allotments)已經用罄，每周仍可領取失業救濟。共和黨州長退出聯邦政府計畫之後，過去這段期間長期仰賴聯邦計畫領取福利的失業勞工，將再也無法領取救濟金。

勞工維權團體「全國就業法計畫」(National Employment Law Project，NELP)12日致函勞工部長華爾希(Marty Walsh)，建議透過某些法律選項讓聯邦政府繼續為失業勞工家庭提供援助。

「全國就業法計畫」在給勞工部長華爾希的信中指出，建議勞工部規定各州持續發放「疫情失業補助」給失業自雇者及零工經濟勞工，因為「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)並未允許各州得以自行退出「疫情失業補助」計畫。

勞工部表示，正在評估「全國就業法計畫」團體的信函建議內容。

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