用機上毯子擤鼻涕 未戴口罩乘客被罰1萬元

捷藍航空。示意圖，非文中班機。(美聯社)

近日一名搭乘捷藍航空(JetBlue)的乘客違反防疫 規定，在機艙內未戴口罩 且肆意咳嗽、甚至用毛毯擤鼻涕；聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)於本周宣布，向該名男子開罰1萬500元。

FAA表示：「該名乘客經FAA認定多次無視防疫規定，還對前來要求他戴口罩的服務人員口出穢言，而他的行為已嚴重擾亂機組成員的工作。」

自2月以來，FAA已接獲約1300件乘客在機艙內違反防疫規定的案例，和去年相比又再創高峰；當局表示，近期被認定為「潛在違規」(potential violation)行為的案件約260件，已有約20名乘客被要求強制伏法，「還有數起案件需採取其他法律行動」。

當局將今年1月公布的防疫規範在3月擴大為「零容忍」政策，而運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)也在上個月將口罩命令延長至9月。

據稱，曾為前總統川普站台的饒舌歌手「小幫浦」(Lil Pump)在去年12月27日搭機從佛羅里達州勞岱爾堡(Fort Lauderdale)飛往洛杉磯 途中，因拒戴口罩被捷藍航空列入黑名單；當局雖然沒有指名道姓是針對小幫浦，但是事後卻不斷加強零容忍政策的執行。

小幫浦曾向媒體大肆抱怨強制戴口罩的規定，也稱自己「不相信新冠病毒」，面對當局的開罰他也未做任何回應。

此外，FAA本周還宣布向另一名3月16日於洛杉磯搭機前往紐瓦克的乘客開罰9000元，據稱該名乘客也在登機時違反防疫規定而出現類似的干擾行為。

FAA聲明表示：「這名乘客開始大聲吼叫，然後大力地將座位上方置物箱的門甩上，還用不堪入耳的字眼辱罵機組人員，而且整段飛行過程一直騷擾和威脅空服員」；該名乘客最終還罵向機長，遭執法人員強制護送離開。

當局嚴正聲明，干擾機組人員執勤、甚至出現騷擾或威脅行為的乘客恐面臨民事及刑事的懲罰，嚴重者甚至可能被處以徒刑。