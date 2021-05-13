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美參院委員會無異議通過 禁政府設備下載TikTok

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美參院委員會無異議通過 禁政府設備下載TikTok

中央社／華盛頓12日綜合外電報導
美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）透過新聞公報指出，參院國土安全暨政府事務委員會一致通過禁止美國聯邦員工在政府設備上下載熱門應用程式TikTok的法案。 路透
美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）透過新聞公報指出，參院國土安全暨政府事務委員會一致通過禁止美國聯邦員工在政府設備上下載熱門應用程式TikTok的法案。 路透

美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）今天透過新聞公報指出，參院國土安全暨政府事務委員會一致通過禁止美國聯邦員工在政府設備上下載熱門應用程式TikTok的法案。

路透社報導，參院去年8月無異議通過類似措施，聯邦眾議員巴克（Ken Buck）已在眾院推出類似法案。

參議員霍利（Josh Hawley）稱TikTok母公司字節跳動（ByteDance）是「一項立即的安全威脅」。

霍利在參院投票後發布聲明稿指出：「這不該是一項黨派議題，我很高興看到我參院的同僚一起行動來解決北京祕密蒐集數據行動。」

另一方面，義大利資料保護監管機關今天指出，他們已要求TikTok加強措施防止年輕用戶使用該平台。此前，TikTok已在近3個月內移除50萬名13歲以下用戶。

義大利一名10歲女童據稱因參加TikTok的「昏迷挑戰」而窒息死亡後，TikTok今年2月與義大利當局達成協議，其中包括禁止所有自稱13歲以下用戶使用這款程式。

該監管機關要求TikTok在48小時內取消任何與13歲以下用戶有關的帳號，讓年幼用戶更難以使用TikTok，並主動對外說明這個平台不適用於13歲以下孩童。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

TikTok 參院 義大利

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