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通膨壓低科技股 道指重挫682點

油管關閉是小事 銀行和交易所被駭客攻擊才算大條

美輸油管公司遇駭停擺6天 員工手動釋出庫存燃料

中央社紐約12日綜合外電報導
北卡一位居民在加油站加不到油。(美聯社)
北卡一位居民在加油站加不到油。(美聯社)

美國重要輸油管線遭到網路攻擊已停擺6天，工作人員今天手動釋出一些庫存燃料。目前東南部各地燃料短缺情況持續惡化，駕駛人為此怒氣沖沖。

美國民間燃油管線營運業者「殖民管線公司」（Colonial Pipeline）上周遭勒索軟體攻擊，因而停止輸送每天250萬桶的燃料。這是鎖定美國能源基礎設施最具破壞力的一次網攻。

此輸油管線從墨西哥灣沿岸煉油廠向外延伸8850公里，供應中大西洋和東南部各州的消費者。

路透社報導，殖民管線公司手動開通部分油管，以釋出喬治亞州、馬里蘭州、新澤西州與南北卡羅來納州亟需的油料。公司並表示，已取得200萬桶燃料來重啟供應，本周結束前將「實質」恢復營運。

在駕駛人恐慌性購買的情況下，這波供油危機讓加油站前大排長龍、油價上漲。而且本月底就是陣亡將士紀念日（Memorial Day）連續假期，傳統上，這個節日象徵美國開始步入夏天開車旺季。

燃料價格追蹤公司GasBuddy表示，喬治亞州亞特蘭大都會區（Atlanta）與北卡羅來納州的洛麗（Raleigh ）和夏樂（Charlotte），有近1/3的加油站沒有燃料；普通汽油平均價格上漲至1加侖2.99美元，為2014年以來的最高價格。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

美國 北卡羅來納州 喬治亞州

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