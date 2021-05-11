世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

陳夢琴家人拜訪美國亞裔社團聯合總會，希望為她遠在中國的兩個兒子辦理簽證，來美送母親最後一程。(記者顏潔恩／攝影)

在聯邦政府暫停接種嬌生疫苗 期間，紐約市 一名華裔婦女陳夢琴的離奇死亡，讓人不解她究竟是不知感染新冠、接種了嬌生疫苗而致死？還是接種疫苗後、染上新冠過世？由於遺體解剖報告至少要三個月才出來，目前陳夢琴的死因仍是一個謎；而對她的家人、尤其是兩個20年未謀面的兒子來說，陳夢琴的死更是一個難以承受的痛。

回溯陳夢琴離世前的經歷，她是曼哈頓華埠一家超市員工，4月1日和幾位同事到附近藥店接種了嬌生疫苗，第二天感到喉嚨嘶啞，之後數天出現發冷及盜汗等症狀。陳夢琴與先生在相繼確診後，曾前往華埠一大型醫院要求住院治療，但被拒絕。

後來陳夢琴的姐姐將夫妻倆接至家中隔離，14日凌晨，陳夢琴因呼吸困難，被送至法拉盛長老會醫院，新冠檢測為陽性。兩天後陳夢琴便去世，死因是感染新冠病毒。據了解，陳夢琴在被送往醫院的第二天，就被醫生發現腦出血且已腦死，讓她的家人懷疑她是否因施打疫苗而導致血栓。

來自福州的陳夢琴，2001年抵美後，便未曾與留在中國的兩個兒子見面。骨肉分離20年後，兒子均長大成人，還為她添了3個孫子。陳夢琴生前最大心願是，拿到綠卡後返鄉和子孫團聚。如今，家人只希望幫助她的兩個兒子來美，送陳夢琴最後一程。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到世界日報紐約社資深記者朱蕾，談談她採訪這則新聞的幕後與感想。疫情期間，每個生離死別的故事都讓人揪心，而在盼到曙光的前一刻，有人卻等不及撒手離去，更讓生者無限唏噓。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。