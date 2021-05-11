美網紅為防中國盜片 加浮水印諷「習近平是小熊維尼」

美國網紅伍茲最近在YouTube上傳影片，批評中國盜用他的捕鼠器開箱實測影片，他在影片左上角附浮水印，譏諷中國國家主席習近平是小熊維尼，顯然是為了抗議並防止影片被盜。（圖取自Shawn Woods YouTube頻道）

美國 網紅伍茲（Shawn Woods）最近在YouTube 上傳影片，批評中國 盜用他的開箱實測影片並盜版美國人發明的捕鼠器，影片左上角附浮水印，譏諷中國國家主席習近平是小熊維尼。

伍茲在YouTube指出，他4月19日上傳實測影片，介紹美國人發明的捕鼠器，並以動作偵測攝影機拍攝抓到逾40隻老鼠過程，這支影片大受歡迎，短期間累計超過100萬次點閱。

他表示，中國人看到這個產品人人爭搶後，決定盜用他的影片作為促銷用。他於一周前得知此事，發現他的影片遭到重新剪輯，完全是他的影片內容，而他們未獲准許擅自使用。

他還說，盜用影片有近400萬次點閱，相關影片出現在臉書、TikTok、推特及其他社群網站。盜用影片還附上商品網站連結，聲稱販賣這種捕鼠器，並在臉書上付費促銷。

伍茲指控，那些廣告含相同盜用影片，連結到不同網站，內容大同小異，那些造假網站位於中國深圳，宣稱販賣原版捕鼠器。

他抨擊，那些不道德的中國公司，誤導且詐騙消費者，傷害他的YouTube頻道，損害他的名譽，尤其是傷害製造捕鼠器的美國小企業、合法擁有者及發明人。

伍茲於上傳的另一支影片，在左上角標注「X近平是小熊X尼」及「自由西藏」中文浮水印，顯然是為了抗議並防止中國再盜用他的影片。

影片來源：YouTube Shawn Woods頻道