我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

調查：假帳號大軍進駐推特 將中國訊息推向世界

美網紅為防中國盜片 加浮水印諷「習近平是小熊維尼」

中央社華盛頓11日綜合外電報導
美國網紅伍茲最近在YouTube上傳影片，批評中國盜用他的捕鼠器開箱實測影片，他在影片左上角附浮水印，譏諷中國國家主席習近平是小熊維尼，顯然是為了抗議並防止影片被盜。（圖取自Shawn Woods YouTube頻道）
美國網紅伍茲最近在YouTube上傳影片，批評中國盜用他的捕鼠器開箱實測影片，他在影片左上角附浮水印，譏諷中國國家主席習近平是小熊維尼，顯然是為了抗議並防止影片被盜。（圖取自Shawn Woods YouTube頻道）

美國網紅伍茲（Shawn Woods）最近在YouTube上傳影片，批評中國盜用他的開箱實測影片並盜版美國人發明的捕鼠器，影片左上角附浮水印，譏諷中國國家主席習近平是小熊維尼。

伍茲在YouTube指出，他4月19日上傳實測影片，介紹美國人發明的捕鼠器，並以動作偵測攝影機拍攝抓到逾40隻老鼠過程，這支影片大受歡迎，短期間累計超過100萬次點閱。

他表示，中國人看到這個產品人人爭搶後，決定盜用他的影片作為促銷用。他於一周前得知此事，發現他的影片遭到重新剪輯，完全是他的影片內容，而他們未獲准許擅自使用。

他還說，盜用影片有近400萬次點閱，相關影片出現在臉書、TikTok、推特及其他社群網站。盜用影片還附上商品網站連結，聲稱販賣這種捕鼠器，並在臉書上付費促銷。

伍茲指控，那些廣告含相同盜用影片，連結到不同網站，內容大同小異，那些造假網站位於中國深圳，宣稱販賣原版捕鼠器。

他抨擊，那些不道德的中國公司，誤導且詐騙消費者，傷害他的YouTube頻道，損害他的名譽，尤其是傷害製造捕鼠器的美國小企業、合法擁有者及發明人。

伍茲於上傳的另一支影片，在左上角標注「X近平是小熊X尼」及「自由西藏」中文浮水印，顯然是為了抗議並防止中國再盜用他的影片。

影片來源：YouTube Shawn Woods頻道

中國 美國 YouTube

上一則

建議家長虛報孩子年齡以便卡位打疫苗 華州學區惹議

下一則

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

延伸閱讀

影／超瘦「紙片屋」出售 網紅宣傳暴紅 房價1年漲15%

影／超瘦「紙片屋」出售 網紅宣傳暴紅 房價1年漲15%
高球／伍茲腳戴保護靴 堅持看兒子比賽

高球／伍茲腳戴保護靴 堅持看兒子比賽
高球／車禍後近照曝光 伍茲雙手拄拐杖燦笑愛犬相伴

高球／車禍後近照曝光 伍茲雙手拄拐杖燦笑愛犬相伴
拉古納伍茲市議會 以行動支持亞裔

拉古納伍茲市議會 以行動支持亞裔

熱門新聞

美國近期連續發生亞裔遭隨機攻擊事件，日前才傳出有台灣女性在紐約遭鐵槌攻擊，4日又驚傳有2名亞裔老婦在舊金山遭隨機刺殺，目前行兇男子已遭警方逮捕。截自推特

亞裔又遭攻擊…2老婦等公車 突遭「軍刀從背後刺殺」

2021-05-05 21:23
印度爆發第二波疫情，醫院缺氧氣、缺人手問題十分嚴重。Getty Images

世界OnAir／印度疫情炸鍋 台灣女學生第一線直擊

2021-05-04 17:25
美國疾病管制暨預防中心(CDC)疫苗專家梅森尼爾(Nancy Messonnier)7日宣布辭去疾管中心職務。（Getty Images）

最早警告疫情將顛覆美國民眾生活 CDC疫苗專家辭職

2021-05-07 13:23
拜登總統今天在白宮發表演說時，表示美國支持放棄新冠疫苗的專利保護，激怒製藥大廠。(歐新社)

放棄疫苗專利？美藥廠生氣：供應鏈更弱 讓偽疫苗盛行

2021-05-05 20:17
佛奇表示疫苗接種人數日增，是可考慮放寬室內可不戴口罩的禁令。圖為洛杉磯一家電影院目前仍規定影院內觀片要戴口罩。(Getty Images)

美平均每日確診降至4萬以下 佛奇：室內戴口罩可解禁了

2021-05-10 23:02
華盛頓大學分析，美國死於新冠肺炎的人數可能超過90萬人，比官方數據高出57%；圖為在加州長灘的一間殯儀館，員工在處理新冠死者遺體。(Getty Images)

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

2021-05-07 22:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光

女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光
拜登：不積極「找工作」 將失去失業金

拜登：不積極「找工作」 將失去失業金
美平均每日確診降至4萬以下 佛奇：室內戴口罩可解禁了

美平均每日確診降至4萬以下 佛奇：室內戴口罩可解禁了
四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助
共和黨成「川普黨」？眾議員憂：恐似鐵達尼號沉船

共和黨成「川普黨」？眾議員憂：恐似鐵達尼號沉船