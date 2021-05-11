我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

調查：假帳號大軍進駐推特 將中國訊息推向世界

建議家長虛報孩子年齡以便卡位打疫苗 華州學區惹議

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓州奧林匹亞學區建議家長虛報兒女年齡，以便第一時間取得疫苗掛號，引發爭議。(美聯社)
華盛頓州奧林匹亞學區建議家長虛報兒女年齡，以便第一時間取得疫苗掛號，引發爭議。(美聯社)

美國食品及藥物管理局(FDA)10日宣布授權輝瑞(Pfizer)藥廠研發新冠疫苗可供12歲至15歲之間青少年使用之前，華盛頓州奧林匹亞學區(Olympia School District)提早一步發信給家長，建議以虛報兒女年齡的方式上網預約，以便第一時間取得疫苗掛號。消息傳出引起輿論抗議，學區已經公開道歉。

奧林匹亞學區日前發函給學區家長指出，由於食管局很快將核准輝瑞疫苗可供12歲至15歲青少年使用，當地一家診所已開始提前部署。

華盛頓州地方電視台King 5報導，某些家長為孩子上網預約時，卻發現疫苗施打資格仍未更新，必須年滿16歲以上，學區因此再度發函給家長，建議父母虛報孩子年紀，以年滿16歲的出生日期填寫網路資料，以便「卡位」取得疫苗掛號。

報導指出，某些家長對於學區的建議感到不滿。奧林匹亞居民路易斯(Miguel Louis)受訪時便說：「感覺手段很骯髒。」

路易斯說，學區希望避開規定，鼓勵民眾打疫苗，雖然用心良苦，但應該等到所有實驗都完成，並確認兒童接種新冠疫苗安全無虞，「他們必須第二天就發布更正聲明，可見整個過程並沒有經過仔細思考」。

當地居民弗斯柏格(Amelia Forsberg)也說，許多民眾對於疫苗已經充滿不信任，學區、學校及政府機關應該保持坦誠，「不應該鼓勵大家造假或說謊」。

奧林匹亞學區則對King 5電視台發表聲明表示，鼓勵家長暫時更改子女年齡的建議是錯誤的，「這種臨時規避手段是不妥的，對於如此建議我們深感遺憾」。

學區 疫苗 華盛頓州

上一則

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

下一則

美網紅為防中國盜片 加浮水印諷「習近平是小熊維尼」

延伸閱讀

芝加哥13日起 全面開放12到15歲接種輝瑞疫苗

芝加哥13日起 全面開放12到15歲接種輝瑞疫苗
輝瑞反對放棄疫苗專利 德藥廠BioNTech附和：沒必要

輝瑞反對放棄疫苗專利 德藥廠BioNTech附和：沒必要
12-15歲打輝瑞疫苗 FDA批了…可望降低校園染疫風險

12-15歲打輝瑞疫苗 FDA批了…可望降低校園染疫風險
台灣疫情風雲變色 衛生所爆搶打疫苗排隊潮

台灣疫情風雲變色 衛生所爆搶打疫苗排隊潮

熱門新聞

美國近期連續發生亞裔遭隨機攻擊事件，日前才傳出有台灣女性在紐約遭鐵槌攻擊，4日又驚傳有2名亞裔老婦在舊金山遭隨機刺殺，目前行兇男子已遭警方逮捕。截自推特

亞裔又遭攻擊…2老婦等公車 突遭「軍刀從背後刺殺」

2021-05-05 21:23
印度爆發第二波疫情，醫院缺氧氣、缺人手問題十分嚴重。Getty Images

世界OnAir／印度疫情炸鍋 台灣女學生第一線直擊

2021-05-04 17:25
美國疾病管制暨預防中心(CDC)疫苗專家梅森尼爾(Nancy Messonnier)7日宣布辭去疾管中心職務。（Getty Images）

最早警告疫情將顛覆美國民眾生活 CDC疫苗專家辭職

2021-05-07 13:23
拜登總統今天在白宮發表演說時，表示美國支持放棄新冠疫苗的專利保護，激怒製藥大廠。(歐新社)

放棄疫苗專利？美藥廠生氣：供應鏈更弱 讓偽疫苗盛行

2021-05-05 20:17
佛奇表示疫苗接種人數日增，是可考慮放寬室內可不戴口罩的禁令。圖為洛杉磯一家電影院目前仍規定影院內觀片要戴口罩。(Getty Images)

美平均每日確診降至4萬以下 佛奇：室內戴口罩可解禁了

2021-05-10 23:02
華盛頓大學分析，美國死於新冠肺炎的人數可能超過90萬人，比官方數據高出57%；圖為在加州長灘的一間殯儀館，員工在處理新冠死者遺體。(Getty Images)

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

2021-05-07 22:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光

女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光
拜登：不積極「找工作」 將失去失業金

拜登：不積極「找工作」 將失去失業金
美平均每日確診降至4萬以下 佛奇：室內戴口罩可解禁了

美平均每日確診降至4萬以下 佛奇：室內戴口罩可解禁了
四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助
共和黨成「川普黨」？眾議員憂：恐似鐵達尼號沉船

共和黨成「川普黨」？眾議員憂：恐似鐵達尼號沉船