建議家長虛報孩子年齡以便卡位打疫苗 華州學區惹議

華盛頓州奧林匹亞學區建議家長虛報兒女年齡，以便第一時間取得疫苗掛號，引發爭議。(美聯社)

美國食品及藥物管理局(FDA)10日宣布授權輝瑞(Pfizer)藥廠研發新冠疫苗 可供12歲至15歲之間青少年使用之前，華盛頓州 奧林匹亞學區 (Olympia School District)提早一步發信給家長，建議以虛報兒女年齡的方式上網預約，以便第一時間取得疫苗掛號。消息傳出引起輿論抗議，學區已經公開道歉。

奧林匹亞學區日前發函給學區家長指出，由於食管局很快將核准輝瑞疫苗可供12歲至15歲青少年使用，當地一家診所已開始提前部署。

華盛頓州地方電視台King 5報導，某些家長為孩子上網預約時，卻發現疫苗施打資格仍未更新，必須年滿16歲以上，學區因此再度發函給家長，建議父母虛報孩子年紀，以年滿16歲的出生日期填寫網路資料，以便「卡位」取得疫苗掛號。

報導指出，某些家長對於學區的建議感到不滿。奧林匹亞居民路易斯(Miguel Louis)受訪時便說：「感覺手段很骯髒。」

路易斯說，學區希望避開規定，鼓勵民眾打疫苗，雖然用心良苦，但應該等到所有實驗都完成，並確認兒童接種新冠疫苗安全無虞，「他們必須第二天就發布更正聲明，可見整個過程並沒有經過仔細思考」。

當地居民弗斯柏格(Amelia Forsberg)也說，許多民眾對於疫苗已經充滿不信任，學區、學校及政府機關應該保持坦誠，「不應該鼓勵大家造假或說謊」。

奧林匹亞學區則對King 5電視台發表聲明表示，鼓勵家長暫時更改子女年齡的建議是錯誤的，「這種臨時規避手段是不妥的，對於如此建議我們深感遺憾」。