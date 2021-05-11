四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

聯邦政府 在疫情期間為失業勞工提供每周300元額外失業補助，現在已有四個共和黨執政州宣布退出，理由是失業救濟金讓美國勞工失去重返職場的就業動力。

密西西比州 州長瑞維斯(Tate Reeves)10日發表聲明指出：「情勢發展已經非常清楚，除非我們州裡成千上萬的職缺得以填補，否則將無法出現經濟全面復甦。」阿肯色州 、南卡羅來納州、蒙大拿州都已宣布從下個月起退出每周300元額外失業補助的聯邦計畫。

印第安納州共和黨籍州長霍爾康(Eric Holcomb)則表示，已經要求州政府部門提交過去16個月以來的州民失業人口統計分析報告，然後將決定是否繼續參加聯邦政府的額外失業津貼計畫。

從6月起，密西西比州居民將無法繼續領取聯邦政府提供的每周300元額外失業補助。瑞維斯在聲明中說：「失業救濟金的目的是短期援助，提供給並非因為個人過錯而失業的密西西比州民眾。」瑞維斯已指示州政府主管部門，接下來對於領取失業救濟的民眾必須加強資格條件審查。

蒙大拿州州長強佛特(Greg Gianforte)上周宣布，將推出「回去上班」(return-to-work)獎勵計畫，經費來源為「美國救援法案」(American Rescue Plan Act)。失業民眾回到職場就業，並且持續工作至少一個月，就能領到1200元獎金。

阿肯色州州長賀勤森(Asa Hutchinson)7日則發函州政府商務廳指出，聯邦額外失業補助計畫如今已可「功成身退」。

賀勤森在信中寫道，讓聯邦額外失業補助計畫持續進行到原訂的截止日期2021年9月4日是「沒有必要的，實際上也將對於雇主在阿肯色州填補4萬職缺造成干擾」。

南卡羅萊納州州長麥克馬斯特(Henry McMaster)上周宣布，下個月就將結束聯邦額外失業補助。他說，這項計畫是「很危險的聯邦福利津貼」。