拜登稅改計畫 讓民主黨若干國會議員緊張

包括曼欽在內的部分民主黨員，不支持拜登調高企業稅。(美聯社)

拜登 總統提議基礎建設法案，約有4兆預算將來自對企業及富人加稅，部分民主黨 國會議員對於白宮的構想提出懷疑。華盛頓郵報分析，民主黨內部也出現區域不同的意見分歧：遺產稅讓來自農業州的民主黨員覺得棘手，出身沿海地區的民主黨員則希望廢除州稅與地方稅抵扣(state and local tax deduction，SALT)上限。

川普政府任內推出稅改，為州稅與地方稅抵扣設下1萬美元上限，如此改變對於住在高稅率州的民眾來說較為吃虧。華盛頓郵報報導，廢除州稅與地方稅抵扣上稅將是「昂貴的減稅手段」，政府必須從其他項目加稅，做為彌補。

華盛頓郵報指出，民主黨內對於拜登提案感到不安，對於拜登內政推動是否順利產生影響。白宮現正設法為拜登基礎建設提案擴大爭取黨內支持，拜登本周將與多位民主黨國會議員見面磋商。至於討論結果如何，能否獲致結論，都仍是未知數。

民主黨人士透露，某些金主對於在期中選舉 之前加稅可能引發的政治效應頗為憂慮，民主黨要繼續維持眾議院多數席次，恐有一場硬仗。兩名知情人士指出，負責選舉募款的「民主黨國會競選委員會」(Democratic Congressional Campaign Committee)主席馬隆尼(Sean Patrick Maloney)已私下提出警告說，增稅計畫不利於將在期中選舉角逐連任的民主黨籍眾議員。

白宮上個月公布規模2.3兆就業及基礎建設法案，經費來源為提高企業稅，另外規模1.8兆元的美國家庭計畫法案經費則來自對富人及投資人加稅。消息人士指出，參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)在與民主黨盟友的私下談話中便舉例說，若以中間路線派民主黨籍亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)的投票紀錄來看，增稅提案在國會過關機率渺茫。

曾任前總統小布希(George W. Bush)經濟顧問的霍茲-艾克金(Doug Holtz-Eakin)說，拜登為長期法案籌措經費的用意值得肯定，「可是民主黨籍國會議員並不想在期中選舉期間沾上增稅的政治口水，這當中有著極大的看法差異，幾乎就像兩個世界」。

包括西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)在內等中間路線派民主黨員，已經表明不支持拜登將企業稅(corporate tax)稅率從21%調高到28%的提議，並建議應該調至25%即可。

拜登針對年收入超過百萬元以上投資人調高資本利得稅(capital gains tax)的提議，民主黨籍新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez)日前接受華爾街日報訪問時則說，提議的增稅幅度「看起來似乎太高」。