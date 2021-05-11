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臉書擬打造兒童版IG 美40州檢察長齊聲反對

中央社／舊金山10日綜合外電報導
美國40州檢察長敦促臉書執行長，放棄為13歲以下孩童推出兒童版照片分享應用程式Instagram（IG）的計畫。路透
美國40州檢察長敦促臉書執行長，放棄為13歲以下孩童推出兒童版照片分享應用程式Instagram（IG）的計畫。路透

美國40州檢察長今天敦促臉書（Facebook）執行長查克柏格（Mark Zuckerberg），放棄為13歲以下孩童推出兒童版照片分享應用程式Instagram（IG）的計畫。

他們在信中表示：「使用社群媒體可能不利兒童的健康和福祉，他們沒有能力應對擁有社群媒體帳號的挑戰。」

這些州檢察長說：「除此之外，臉書過去未能在其平台保護兒童的福利。」

在這封信上署名的包括紐約州、德州、加州、麻薩諸塞州、內布拉斯加州、密西根州、俄亥俄州、猶他州、佛蒙特州和肯塔基州等州的檢察長。

麻州檢察長希利（Maura Healy）在推特寫道，兒童版Instagram「是企圖剝削脆弱族群並利用其牟利的可恥作為」。

紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）發表聲明說，各州檢察長對臉書推出兒童版Instagram的憂慮包括網路霸凌、涉及性侵和暴力行為的成年慣犯、心理健康以及臉書在個資保護和隱私方面的失誤。

「讓臉書繼續推動這個思慮不周的構想存在太多隱憂，這就是我們敦促這家公司放棄推出兒童版Instagram的原因。」

根據法新社取得的信件副本，這些州檢察長在信中說，「簡而言之，基於種種原因，針對兒童推出的Instagram平台有害無益。」

童年無廣告運動（Campaign for a Commercial-Free Childhood）和電子資料保密中心（Electronic Privacy Information Center）等近100個來自北美、歐洲、非洲和澳洲的組織及個人上個月也呼籲查克柏格不要推出兒童版Instagram，說這會讓他們置身於「龐大風險」中。

臉書發言人說，公司「才剛開始為孩童開發兒童版Instagram」，還說臉書承諾「不會在我們為13歲以下群眾開發的任何Instagram體驗中展示廣告」。

臉書表示，公司同意任何版本的Instagram「必須優先考慮他們的安全和隱私，我們將與兒童發展、兒童安全和心理健康方面的專家進行磋商，並向隱私權倡議者進行通報」。

臉書 紐約州 社群媒體

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