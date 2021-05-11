「殖民油管」輸送東岸45%石油 油價恐怕要漲了

全美汽油價格已始上漲，如「殖民油管」網路勒贖事件不儘快解決，油價上漲勢不可免。(美聯社)

東岸輸油管系統營運商「殖民油管」(Colonial Pipeline)7日遭勒索軟體攻擊，預計本周末以後能完全恢復；殖民油管輸送東岸所需45%的石油 ，專家說，油價 可能因此上漲，一些地區恐突破每加侖3元大關。

「殖民油管」的油管總長超過5500哩，每日輸送250萬桶石油，相當於東岸每日所需的45%；因此駭客攻擊致油管無法輸送後，5月美國汽油期貨價一度飆漲逾4%，雖然現在漲幅已滑落到不足0.3%，但是特定地區加油站 「現貨價」上漲的陰霾依然沒有散去。

目前「殖民油管」僅小部分油管正常運作，預計主要油管在本周末前可恢復運作；但是，北美加油站追蹤商GasBuddy分析師團隊指出，若油管停運二、三日以上，加油站就會看到「更為鮮明」的漲幅；諮詢商Lipow Oil Associates總裁李波(Andy Lipow)則認為，如果油管停運五天，就可能對油市物流造成「重大衝擊」。

美國汽車協會(AAA)表示，近期油價快速上揚，目前全國加油站普通無鉛汽油的平均價格為每加侖2.96元，可能很快就會達到2.99元的六年半高點，而在「密西西比州、田納西州，以及喬治亞州以北、德拉瓦州以南的沿岸地區」，其油價可能「上漲3分至7分」。

油價資訊服務(Oil Price Information Service)全球能源分析主管克洛札(Tom Kloza)表示，東北岸石油需求可由進口取代，但是田納西州及喬治亞州北部以北、德拉瓦州以南沿岸就無法如此，是最值得關注地區。

東岸許多機場的石油儲備為二日至五日，同樣可能難以承受油管停止輸送一周，尤其是當地還包括喬治亞州北部、世界最繁忙的亞特蘭大國際機場，對全國航空業而言是潛在的可怕衝擊。

雖然拜登政府發布緊急豁免，讓油罐車司機上工更長時間以緩解潛在的石油斷供，但是業界正面臨因新冠肺炎疫情導致的人手短缺；此外，疫情後的出遊需求也是影響油價的潛在因素之一。