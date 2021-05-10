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近40億劑訂單 BioNTech輝瑞鞏固疫苗領先地位

中央社／柏林10日電
BioNTech和輝瑞獲歐盟大單後，確定到手的訂單至少有25億劑，加上12億劑的選擇權，總數量近40億劑。（歐新社）
BioNTech和輝瑞獲歐盟大單後，確定到手的訂單至少有25億劑，加上12億劑的選擇權，總數量近40億劑。（歐新社）

德國生技公司BioNTech與美國輝瑞藥廠合作研發的疫苗，目前在西方各國施打狀況良好，獲歐盟18億劑大單後，將進一步鞏固在新型冠狀病毒疫苗的領先地位。

歐盟8日宣布與BioNTech和輝瑞（Pfizer）達成協議，未來兩年將再採購9億劑疫苗、另有9億劑的選擇權，總計最高18億劑。德國「商報」（Handelsblatt）指出，這是史上金額最高的藥品採購合約。

該報分析，BioNTech和輝瑞獲歐盟大單後，確定到手的訂單至少有25億劑，加上12億劑的選擇權，總數量近40億劑，領先競爭對手美國莫德納（Moderna）的16億劑和英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）的13億劑，近一步鞏固在新型冠狀病毒疫苗的領先地位。

去年底獲批准上市的BioNTech／輝瑞疫苗是西方國家最早上市的疫苗，防護力佳且罕見嚴重副作用，加上如期交貨，目前已是歐洲各國接種的主力。隨著供應量增加，歐盟在7月底前有望達到7成成年人接種的目標。

BioNTech／輝瑞適用12至15歲青少年的疫苗，近日可望獲美國和歐盟批准上市，適用6個月以上兒童的疫苗和因應變種病毒的疫苗也正在進行臨床實驗。歐盟有4億5000萬人口，每人每次接種需施打2劑，歐盟的採購量理論上將可滿足歐盟公民再接種2次的需要。

BioNTech今天表示，預計今年將出貨18億劑疫苗，營業額達124億歐元。BioNTech執行長沙辛（Uğur Şahin）強調，願繼續擴大疫苗產量並全力投入癌症治療，「我們的目標是成為21世紀全球免疫治療的中心」。

疫苗 歐盟 輝瑞

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