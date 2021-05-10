要打工貼補家用 低收入青少年無法返回校園上課

圖為老師在空盪的教室中上網課。(美聯社)

住在聖安東尼奧(San Antonio)的18歲少女寶琳‧羅哈斯(Pauline Rojas)，就讀高中已讓學生恢復進教室上課，但她每周必須打工20小時至40小時，幫忙家裡支付網路費等開銷，好讓在五金行上班的母親減輕經濟壓力，因此決定不回學校。羅哈斯接受紐約時報 訪問時說：「我想讓我媽負擔少一些。我不再是個孩子了，我有能力工作，可以自己賺錢。」

今年3月公布的聯邦統計數據顯示，全美各地校園陸續恢復讓學生到校上課，但半數非洲裔、西語裔學生決定維持遠距上課，高達三分之二亞裔學生也選擇持續遠距上課，白人學生則只20%持續遠距上課。

紐約時報報導指出，不少像羅哈斯一樣出身低收入 家庭的青少年，疫情 期間紛紛挑起貼補家用的角色，打工賺錢幫忙父母支付各種生活開銷。

就在全美各地重啟校園之際，並不是所有學生都有辦法立即回到學校上課。受到疫情衝擊，某些學生的生活在過去一年間出現重大轉變，使得返回學校上課出現實際困難。

紐約時報分析，這種狀況衍生的各種後果，未來幾年將在教育體系產生漣漪效應，如果州政府及學區持續允許學生可以遠距上課，影響將更明顯。

如果父母因為疫情而失業，許多低收入家庭青少年迫於家計壓力，疫情期間不得不挑起賺錢責任。某些家庭因為學校關閉，家裡必須有人照顧年幼的孩子，從事兼職工作的家長則對於校園重啟將打亂疫情之後好不容易固定的生活作息而抱怨連連。

報導指出，某些家庭因為語言障礙，或者缺乏接收學區資訊的溝通管道，根本不知道當地公立學校已經恢復開放。

聖安東尼奧學區總監馬丁尼茲(Pedro Martinez)指出：「許多學生的境遇，聽了之後令人心碎。」他說，學區裡許多居民是西語裔、低收入家庭，校園恢復開放之後，青少年是恢復到校上課意願最低的族群。為了改善問題，馬丁尼茲說，打算新學年開始將對遠距上課祭出限制。