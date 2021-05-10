我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC：拉丁裔、亞裔2020人口普查都被少算

WHA報名截止 世衛連續第5年未邀台

被勒贖軟體攻擊該付贖嗎？FBI這麼說

編譯李京倫／報導
資安分析師指出，許多勒贖軟體攻擊是從普遍的資安漏洞牟利。圖為美國科羅拉多州丹佛市的州長資訊科技辦公室，幾名人員查看電腦螢幕。（美聯社資料照）
資安分析師指出，許多勒贖軟體攻擊是從普遍的資安漏洞牟利。圖為美國科羅拉多州丹佛市的州長資訊科技辦公室，幾名人員查看電腦螢幕。（美聯社資料照）

美東燃油輸油管系統運營商「殖民管線」遭駭客勒贖軟體攻擊，被迫暫停所有管道運作，凸顯勒贖軟體對基礎設施的威脅。華爾街日報從以下幾個方面說明企業如何應對勒贖軟體攻擊。

•勒贖軟體如何運作？

勒贖軟體使用加密程式鎖住受害者的重要資料，勒索受害者支付贖金來解開加密系統。資安公司Coveware表示，今年第一季駭客要求的贖金平均為22萬零298美元。

•勒贖軟體對企業的威脅有多大？

美國國土安全部長梅奧卡斯5日說，勒贖軟體威脅國家安全，去年發生的勒贖軟體攻擊中，約有七成五受害者是小企業，這些企業總共付了3億5000萬美元贖金。一些駭客組織除了會用勒贖軟體鎖住檔案之外，還會威脅公布敏感資料。

•如何降低被勒贖軟體攻擊的風險？

資安分析師指出，許多勒贖軟體攻擊是從普遍的資安漏洞牟利。美國國土安全部旗下的網路安全及基礎設施安全局建議，企業應多管齊下預防被駭客勒贖，包括勤於更新軟體、定期修補安全漏洞等。

•被勒贖軟體攻擊後該怎麼辦？

美國聯邦調查局、特勤局等執法機關表示，被駭客勒贖的公司應向治安單位求助。

•要從勒贖軟體攻擊復原，有哪些選項？

網路安全及基礎設施安全局執行助理主任戈德斯坦指出，適當備份資料，能使企業在被駭客勒贖後，無須駭客破解加密程式就恢復系統正常運作，「這是從勒贖軟體攻擊復原最有效的方法」。

•被勒贖軟體攻擊該付贖嗎？

聯邦調查局建議受害者不要付贖。處理過駭客勒贖事件的資安專家往往指出，駭客拿到贖金後不見得會破解加密系統，而且駭客得逞一次後很可能食髓知味，再度勒贖。

•在遏制勒贖軟體攻擊方面，美國政府做了哪些努力？

美國司法部最近設立一個任務小組，研究如何遏制勒贖軟體攻擊。另外，美國政府官員和微軟、亞馬遜、火眼等科技公司共組的「勒贖軟體任務小組」，4月29日發布報告，建議拜登政府，由白宮主導設立跨部會工作小組，加強管制加密貨幣，因為駭客往往要求受害者用加密貨幣付贖。

駭客 美國 資安

上一則

疫情期間機票退票 參議員要求航空公司退現金

下一則

要打工貼補家用 低收入青少年無法返回校園上課

延伸閱讀

勒贖美東大油管 駭客組織複雜如企業

勒贖美東大油管 駭客組織複雜如企業
美東油管系統遭駭 暫停運作3天 拜登宣布緊急狀態

美東油管系統遭駭 暫停運作3天 拜登宣布緊急狀態
包袱

包袱
FBI與歐海爾機場建築大師雅恩 伊州騎車遭撞身亡

FBI與歐海爾機場建築大師雅恩 伊州騎車遭撞身亡

熱門新聞

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）3日下午在推特宣布離婚，結束27年婚姻。(Getty Images)

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

2021-05-03 19:01
美國近期連續發生亞裔遭隨機攻擊事件，日前才傳出有台灣女性在紐約遭鐵槌攻擊，4日又驚傳有2名亞裔老婦在舊金山遭隨機刺殺，目前行兇男子已遭警方逮捕。截自推特

亞裔又遭攻擊…2老婦等公車 突遭「軍刀從背後刺殺」

2021-05-05 21:23
印度爆發第二波疫情，醫院缺氧氣、缺人手問題十分嚴重。Getty Images

世界OnAir／印度疫情炸鍋 台灣女學生第一線直擊

2021-05-04 17:25
美國疾病管制暨預防中心(CDC)疫苗專家梅森尼爾(Nancy Messonnier)7日宣布辭去疾管中心職務。（Getty Images）

最早警告疫情將顛覆美國民眾生活 CDC疫苗專家辭職

2021-05-07 13:23
專家評估美國恐難如願達成「群體免疫」目標，群體免疫門檻現在至少應調整為80%人口具有抵抗力。(美聯社)

群體免疫目標 美國恐難如願

2021-05-03 11:34
拜登總統今天在白宮發表演說時，表示美國支持放棄新冠疫苗的專利保護，激怒製藥大廠。(歐新社)

放棄疫苗專利？美藥廠生氣：供應鏈更弱 讓偽疫苗盛行

2021-05-05 20:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊美輸油管的駭客團體是老手？這次可能失算了

攻擊美輸油管的駭客團體是老手？這次可能失算了
「淫豪」艾普斯坦成導火線 梅琳達2019年就諮詢離婚

「淫豪」艾普斯坦成導火線 梅琳達2019年就諮詢離婚
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
美東油管遭駭 拜登宣布緊急狀態

美東油管遭駭 拜登宣布緊急狀態
所得稅積件3100萬份 數百萬人延後退稅

所得稅積件3100萬份 數百萬人延後退稅