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疫情期間機票退票 參議員要求航空公司退現金

記者顏伶如／綜合報導
兩位民主黨籍聯邦參議員10日聯名致函十大航空公司，要求業者廢除退票層層限制，航班若因疫情而取消，應該直接退還現金給購票乘客。(美聯社)
兩位民主黨籍聯邦參議員10日聯名致函十大航空公司，要求業者廢除退票層層限制，航班若因疫情而取消，應該直接退還現金給購票乘客。(美聯社)

航班因不可抗力因素取消時，航空公司辦理退票時通常只願意發給乘客代金券(vouchers)或暫存金額 (credits)，且規定消費者必須在某個期限之前使用。兩位民主黨籍聯邦參議員10日聯名致函十大航空公司，要求業者廢除退票層層限制，航班若因疫情而取消，應該直接退還現金給購票乘客。

民主黨籍麻州聯邦參議員馬基(Ed Markey)、康州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)在信中指出，航空業者應該承諾，如果因為疫情關係導致航班取消，將退還現金給所有購票乘客。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，馬基與布魯曼索在信中寫道：「值此急難時刻，美國民眾口袋裡需要有錢，才有辦法買食物、繳房租以及購買處方藥物。」

報導指出，過去一年來，國會通過了500多億元的航空業者紓困款項，讓業者可以持續發薪水。某些航空業者也向聯邦政府申請了紓困貸款，但就在同一時間，消費者對於航空公司退票問題的投訴案件卻大量增加。

聯邦運輸部統計，消費者對於疫情期間搭乘飛機，最頭疼的問題就是要求退票。從2020年3月以來，運輸部累計接獲10萬7000件航空公司消費者投訴案，其中有9萬5000件與退票有關，約占89%。

航空公司疫情期間發給消費者的退票暫存金額有多少，並沒有確切統計數字， 但「消費者報導」(Consumer Reports)估計，總計約在120億元至150億元之間，馬基與布魯曼索在信中則指出金額約有100億元。

報導指出，航空公司表示，因為疫情期間航班取消或消費者不想搭機，已經退回大量現金給購票旅客，但消費者保護團體則說，許多應該收到航空公司退款的消費者，基於壓力之下，最後只能無奈接受暫存金額。

對於機票退費以及退回暫存金額，各家航空公司必須遵守聯邦法律，但處理細節則各不相同。一般而言，如果是航班取消或出現重大改變，乘客可以拿到退票現金。若消費者主動求取消訂位，則可能無法拿回購買機票的現金，只能收到訂有截止日期(expiration dates)的暫存金額。

包括美國航空公司(American Airlines)、聯合航空公司(United Airlines)在內等業者，已將疫情期間某些退票暫存金額的使用期限延至2022年，但其他航空公司並未跟進。報導指出，消費者在疫情爆發之前收到的退票暫存金額，並不符合延長期間的規定。

馬基與布魯曼索在信中指出，航空公司至少應該做到取消所有暫存金額的使用效期，「如果使用效期規定不取消，航空公司等於鼓勵乘客在感到安全之前就搭機出遊，否則就會失去他們拿著辛苦賺得血汗錢去購買的機票」。

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