FBI與歐海爾機場建築大師雅恩 伊州騎車遭撞身亡

德裔美籍建築大師雅恩（Helmut Jahn）8日在伊利諾州騎乘自行車時遭2輛車撞上，傷重不治，享壽81歲。圖為他1998年的照片。（美聯社）

美國警方今天表示，以鋼鐵結合玻璃的後現代建築著稱的德裔美籍建築大師雅恩（Helmut Jahn）昨天在伊利諾州騎乘自行車時遭2輛車撞上，傷重不治，享壽81歲。

法新社報導，依據警方說法，雅恩昨天午後在芝加哥 以西約100公里處坎普頓山（Campton Hills）騎經一處路口時，「未能依照停車標誌停車」，遭2輛對向來車撞上，不幸身亡。

警方表示，雅恩在車禍現場當場喪命，1名駕駛則受到輕傷，送醫治療。

雅恩1965年於德國慕尼黑工業大學（Technical University of Munich）畢業後，前往芝加哥就讀伊利諾理工學院（Illinois Institute of Technology），現代主義建築大師凡德羅（Ludwig Mies van der Rohe ）曾任這所學校前身艾摩學院（Armour Institute）的建築學院院長。

雅恩的作品包括FBI總部、歐海爾國際機場的聯合航空航廈。圖為他2004年的照片。（美聯社）

雅恩於1970和80年代在芝加哥的多座建築闖出名號，包括充滿爭議的湯普森中心（Thompson Center）和歐海爾國際機場 （O'Hare International Airport）的聯合航空航廈（United Airlines Terminal）。

他也參與位於華府的聯邦調查局（FBI）總部設計，後來陸續打造慕尼黑機場中心（Munich Airport Center）和位於柏林的索尼中心（Sony Center）。

德裔美籍建築大師雅恩的作品之一：湯普森中心（Thompson Center）。（取材自維基共享）

德裔美籍建築大師雅恩的作品之一：歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）的聯合航空航廈（United Airlines Terminal）。（取材自維基共享）

芝加哥市長萊特夫特（Lori Lightfoot）在社群媒體 推特（Twitter）上發文表示：「雅恩是芝加哥最富創造力的建築師之一…他對這座城市的影響永遠不會被世人遺忘。」