重返辦公室？企業考慮要求員工打疫苗

愈來愈多的公司正考慮強制員工接種疫苗。圖為俄亥俄州州府職工接受疫苗注射。(美聯社)

隨著新冠疫苗 接種資格的擴大，全美16歲以上成人均可接種各式疫苗。疫苗既是終結疫情 的希望，更是現在許多人出入各大公共場所的必要憑證。因此，在將近一年居家遠距工作後，許多公司有在考慮將強制要求員工必須接種疫苗，否則不許回辦公室上班。不過，由於疫苗在美國 已被泛政治化，各大公司的強制接種政策仍停留在規畫階段。

麗滋餅乾(Ritz Crackers)製造商億滋國際(Mondelez International Inc)執行長普特(Dirk Van De Put)表示，該公司目前確實有相關規畫，但考量到員工可能的反彈，目前尚未公布最終政策。普特說：「我們希望打造一個舒適的辦公環境，就跟疫情前那樣的辦公環境一樣。要做到這點，就必須強制接種疫苗。」

根據美國公平就業機會委員會(EEOC)去年12月發布關於職場疫苗政策的指南，雇主可以強制沒有健康因素或宗教信仰因素的員工施打疫苗。此一指南發布之初，調查顯示各公司實施強制接種政策的意願飆高，但隨後就因為企業不願意面臨潛在訴訟風險，或因此讓分員工辭職而造成人力短缺等因素，實施類似政策的意願漸有下降。

雖不「硬性」強制要求員工接種，但許多公司會直接在公司設疫苗注射站，以「軟性」強制措施希望員工接種疫苗。這代表大多數公司雖希望員工全數接種，但在疫苗政治化的氛圍下，不願意公布強制接種政策。人力諮詢公司威爾斯塔華特森(Willis Towers Watson)表示：「大家都想做，但大家都不想當出頭鳥。」

電器製造商惠而浦(Whirlpool Corp.)現在就提供每位接種疫苗的員工200元獎勵金，鼓勵主動接種。財務長彼得斯(Jim Peters)說：「我們深信疫苗是唯一讓大家回到辦公室上班的方法，也唯有如此才能讓我們的工作環境更加安全。本公司所有符合疫苗接種資格的高級主管都會帶頭打疫苗，希望藉此鼓勵員工接種。」