收200間大學邀請.2400萬獎學金 雙胞胎姊妹選UCLA

路易斯安納州雙胞胎姊妹花丹妮莎‧卡德維爾(左)與丹絲特妮‧卡德維爾(右)，收到超過200間大學的入學邀請，這些大學承諾提供的獎學金總額達2400萬元。(截屏自ABC News電視畫面)

一對畢業於路易斯安納州 巴頓魯治(Baton Rogue)蘇格蘭磁鐵高中(Scotlandville Magnet High School)的雙胞胎姊妹花丹妮莎‧卡德維爾與丹絲特妮‧卡德維爾(Denisha & Destiny Caldwell)，因在學期間優異表現，收到超過200間大學的入學邀請，這些大學承諾提供的獎學金總額達2400萬元。

這對姊妹花的高中學業成績相當優秀，丹絲特妮的GPA達4.0，即每科都A+；丹妮莎也不遑多讓，GPA也達3.95，分居今年該校畢業生的狀元與榜眼。丹妮莎接受「早安美國 」(Good Morning America)訪問時說：「剛開始我們是惡性競爭的關係，誰也不願意輸誰。但後來我告訴丹絲特妮，『我們應該要一起登頂』。姊妹血緣無法割離，我們既競爭又合作的關係也是。」

除學業成績優秀外，兩姊妹的課外活動也相當精采。兩姊妹都參與了學術性質的史丹佛大學緊急醫療營隊，以及亞茲表演藝術學院(Artz Performance Academy)實習生計畫。此外，還積極參與社區服務，在非營利組織「蝴蝶社會」(Butterfly Society)擔任義工，協助家暴受害者重回正常生活，

對於如此優異的學業表現，兩姊妹花表示父母是她們最大的支持者。並向學弟妹們加油打氣，鼓勵他們追求自己想要的人生。丹絲特妮說：「不要自我設限，大膽地完成每一件你所想完成的事，追求自己的夢想。」

丹妮莎則說：「學習的路上本來就有挫折，但要把挫折化為墊腳石，而不是放任挫折成為自己的絆腳石。」

姊妹花表示，已決定前往洛杉磯加州大學 (UCLA)就讀，目前規畫是主修數學與自然科學，並希望畢業後能當醫生，懸壺濟世。