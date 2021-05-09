我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3270萬人確診 45.8%已接種一針

報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

收200間大學邀請.2400萬獎學金 雙胞胎姊妹選UCLA

編譯柯立偉／綜合9日電
路易斯安納州雙胞胎姊妹花丹妮莎‧卡德維爾(左)與丹絲特妮‧卡德維爾(右)，收到超過200間大學的入學邀請，這些大學承諾提供的獎學金總額達2400萬元。(截屏自ABC News電視畫面)
路易斯安納州雙胞胎姊妹花丹妮莎‧卡德維爾(左)與丹絲特妮‧卡德維爾(右)，收到超過200間大學的入學邀請，這些大學承諾提供的獎學金總額達2400萬元。(截屏自ABC News電視畫面)

一對畢業於路易斯安納州巴頓魯治(Baton Rogue)蘇格蘭磁鐵高中(Scotlandville Magnet High School)的雙胞胎姊妹花丹妮莎‧卡德維爾與丹絲特妮‧卡德維爾(Denisha & Destiny Caldwell)，因在學期間優異表現，收到超過200間大學的入學邀請，這些大學承諾提供的獎學金總額達2400萬元。

這對姊妹花的高中學業成績相當優秀，丹絲特妮的GPA達4.0，即每科都A+；丹妮莎也不遑多讓，GPA也達3.95，分居今年該校畢業生的狀元與榜眼。丹妮莎接受「早安美國」(Good Morning America)訪問時說：「剛開始我們是惡性競爭的關係，誰也不願意輸誰。但後來我告訴丹絲特妮，『我們應該要一起登頂』。姊妹血緣無法割離，我們既競爭又合作的關係也是。」

除學業成績優秀外，兩姊妹的課外活動也相當精采。兩姊妹都參與了學術性質的史丹佛大學緊急醫療營隊，以及亞茲表演藝術學院(Artz Performance Academy)實習生計畫。此外，還積極參與社區服務，在非營利組織「蝴蝶社會」(Butterfly Society)擔任義工，協助家暴受害者重回正常生活，

對於如此優異的學業表現，兩姊妹花表示父母是她們最大的支持者。並向學弟妹們加油打氣，鼓勵他們追求自己想要的人生。丹絲特妮說：「不要自我設限，大膽地完成每一件你所想完成的事，追求自己的夢想。」

丹妮莎則說：「學習的路上本來就有挫折，但要把挫折化為墊腳石，而不是放任挫折成為自己的絆腳石。」

姊妹花表示，已決定前往洛杉磯加州大學(UCLA)就讀，目前規畫是主修數學與自然科學，並希望畢業後能當醫生，懸壺濟世。

加州大學 美國 路易斯安納州

上一則

馬斯克的SpaceX接受狗狗幣 支付明年DOGE-1登月任務

下一則

重返辦公室？企業考慮要求員工打疫苗

延伸閱讀

台灣藍鵲護巢心切 大學教授拍下路人被巴頭

台灣藍鵲護巢心切 大學教授拍下路人被巴頭
「籃球之神」喬丹大學時球衣 138萬新高價拍出

「籃球之神」喬丹大學時球衣 138萬新高價拍出
疫情、政治氣候變化… 大學錄取原則性有變 怎應對？

疫情、政治氣候變化… 大學錄取原則性有變 怎應對？
史岱文森高中華生 獲「大學理事會獎學金」

史岱文森高中華生 獲「大學理事會獎學金」

熱門新聞

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）3日下午在推特宣布離婚，結束27年婚姻。(Getty Images)

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

2021-05-03 19:01
美國近期連續發生亞裔遭隨機攻擊事件，日前才傳出有台灣女性在紐約遭鐵槌攻擊，4日又驚傳有2名亞裔老婦在舊金山遭隨機刺殺，目前行兇男子已遭警方逮捕。截自推特

亞裔又遭攻擊…2老婦等公車 突遭「軍刀從背後刺殺」

2021-05-05 21:23
印度爆發第二波疫情，醫院缺氧氣、缺人手問題十分嚴重。Getty Images

世界OnAir／印度疫情炸鍋 台灣女學生第一線直擊

2021-05-04 17:25
專家評估美國恐難如願達成「群體免疫」目標，群體免疫門檻現在至少應調整為80%人口具有抵抗力。(美聯社)

群體免疫目標 美國恐難如願

2021-05-03 11:34
美國疾病管制暨預防中心(CDC)疫苗專家梅森尼爾(Nancy Messonnier)7日宣布辭去疾管中心職務。（Getty Images）

最早警告疫情將顛覆美國民眾生活 CDC疫苗專家辭職

2021-05-07 13:23
拜登總統今天在白宮發表演說時，表示美國支持放棄新冠疫苗的專利保護，激怒製藥大廠。(歐新社)

放棄疫苗專利？美藥廠生氣：供應鏈更弱 讓偽疫苗盛行

2021-05-05 20:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算

美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算
「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大

「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大
拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領

拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領
美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器

美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器
馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣

馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣