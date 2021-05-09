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馬斯克的SpaceX接受狗狗幣 支付明年DOGE-1登月任務

編譯季晶晶／綜合報導
電動車大廠特斯拉創辦人馬斯克的Space X將在2022年第1季落實「DOGE-1登月任務」，接受登月酬載全以狗狗幣支付。路透
電動車大廠特斯拉創辦人馬斯克的Space X將在2022年第1季落實「DOGE-1登月任務」，接受登月酬載全以狗狗幣支付。路透

電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）的太空探索企業Space X將在明（2022）年第1季落實「DOGE-1登月任務」，該公司接受登月酬載完全由加密貨幣狗狗幣支付。

Geometric能源公司周日宣布這項由狗狗幣支付費用的任務，經Space X公關聯絡團隊發電郵向媒體證實。該任務的財務價值並未公布。

DOGE-1將發射40公斤的立方體衛星，做為SpaceX的獵鷹九號火箭的酬載，根據Geometric能源公司，該酬載能透過綜合通訊和計算系統，自感測器和攝像鏡頭取得月球空間資訊。

SpaceX商業銷售副總裁Tom Ochinero發聲明說，DOGE-1「將證明加密貨幣在地球軌道之外的應用，並為星際貿易奠定基礎。」

馬斯克先前曾在愚人節以推特宣布Space X的計畫說：「SpaceX 將把一枚實體狗狗幣帶上月球。」

DOGE-1消息曝光前，自稱為「狗狗幣教父」的馬斯克首次客串主持「 周六夜現場」（Saturdya Night Live）電視節目。他雖提及狗狗幣，但直言狗狗幣價格「衝太快」。這款加密貨幣在他現身之際大跌，下殺摜破50美分。

狗狗幣 馬斯克 貨幣

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