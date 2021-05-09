美台第2場供應鏈對話 擬於8月底前舉行

台灣經濟部官員透露，台美第2場供應鏈對話初步敲定8月底前召開，開會形式採取視訊與實體並進，經濟部希望會議主題聚焦電動車或5G，但仍有待與美方達成共識。（中央社檔案照片）

台灣 經濟部官員透露，台美第2場供應鏈 對話，初步敲定8月底前召開，由產官學代表與會。考量疫情，開會形式採取視訊與實體並進，台經濟部希望會議主題聚焦電動車或5G，但仍有待與美方達成共識。

隨著美中貿易戰開打、疫情爆發，全球供應鏈重組已成趨勢，擁有半導體優勢的台灣大放異彩，處在供應鏈的核心，台美關係也逐漸升溫，去年11月召開台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），並敲定7個工作小組。

工作小組針對全球健康安全、科學與技術、供應鏈、5G及電信安全、婦女經濟賦權、基礎建設合作、投資審查等議題進行密切交流，其中供應鏈小組首場對話已在2月5日登場，討論半導體合作與前景，會中吸引全球500大企業參與。

台經濟部官員透露，第二場產業對話將在8月底前進行，工作小組正緊鑼密鼓準備，形式將比照首場對話，採實體結合視訊方式辦理，由雙方邀請企業、公協會及智庫。

官員也表示，主題雖未定，但會符合台灣六大核心戰略產業及美國 四大關鍵產品。

六大核心戰略產業為資訊及數位、5G數位轉型及資安、生物與醫療、國防與戰略、綠電與再生能源、民生及戰備物資；美國四大關鍵產品則為半導體晶片、電動車大容量電池、稀土礦物和藥品。

台官員指出，無論討論何種議題，顯而易見的是台美關係將更為穩健，雙方也是彼此不可或缺的重要夥伴，正如美國在台協會（AIT）處長酈英傑所說，現階段的台美關係是有史以來最堅實的時刻，而要建立韌性供應鏈，雙方必須擁有共享的經濟價值觀，也必須是值得信賴的夥伴，並展開密切合作，台美也擴大推動各項供應鏈重組計畫。