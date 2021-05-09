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服刑人因種族歧視被私刑致死 馬州州長赦免其罪

編譯柯立偉／綜合報導

美國的種族問題由來已久，但許多人可能不知道的是，過去除了歧視非白人外，更會在審判結果定讞以前，就私刑處死非白人的罪犯。2019年，馬里蘭州州議會成立「私刑處決暨和解委員會」，調查馬里蘭州歷史上因私刑致死的事件。今年報告出爐後，州長霍根(Larry Hogan)參酌意見，以被剝奪正當法律程序為名，赦免了1854年至1933年間，該州共計34名遭私刑處決的少數族裔的罪名。

獲赦免人之一的庫珀(Howard Cooper)於1885年時，以15歲的年紀被指控強姦罪而受審。一審法院的陪審團全由白人組成，並且只花了不到十分鐘的時間就對這位非裔少年定罪。就在他的律師為他上訴前，庫珀已經被一群白人種族主義者拖出牢房，吊死在樹上。

州長8日偕同州眾議會議長亞德莉安娜‧瓊斯(Adrienne Jones)、州司法廳長弗羅時(Brian Frosh)、巴爾的摩縣長奧爾澤威斯基(John Olszewski)出席位於馬里蘭州陶森市(Towson)的紀念碑揭牌儀式，該紀念碑就位於庫珀過去被關押的監獄附近。

身為馬里蘭州第一位非裔女性眾議會議長，瓊斯表示當天馬里蘭州的白人高級官員齊聚一堂，誠心地面對過去的錯誤，對於非裔社區而言有重大意義。她說：「紀念庫珀被處死的地點，讓我們有機會勇敢地面對過去的不公。」

紀念碑管理單位負責人施瓦茨(Will Schwarz)指出，「死後赦免」的意義在於政府有勇氣承認真相，是邁向和解的重要一步。長期以來我們都知道美國有種族歧視的問題，但因種族歧視而生的「私刑處決」問題卻鮮少討論，致使多數人不明白這個問題的嚴重性。

施瓦茨說：「我們有義務要解決白人至上種族主義的問題，至少不能讓白人至上種族主義者控制國家機器，因為這對於法律正當程序以及人人平等的普世價值，都是極其嚴重的戕害。」

馬里蘭州 種族歧視 種族主義

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