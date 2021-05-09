老布希弟弟喬納森·布希過世 享年89歲

已故總統老布希的弟弟、前總統布希的叔叔喬納森·布希在佛羅里達州家中過世，享年89歲。圖為他2016年替姪子、前佛州州長傑布‧布希參選總統助威。(美聯社)

已故總統老布希(George H.W.)的弟弟、前總統布希(George W. Bush)的叔叔喬納森·布希(Jonathan Bush)，5日在佛羅里達州朱庇特(Jupiter)家中過世，享年89歲。

老布希伉儷基金會(George & Barbara Bush Foundation)在推特宣布喬納森·布希的死訊，但沒有提及原因；推文中寫道，他是一位「有著高尚靈魂的好紳士」，而且「毫無疑問是兄弟姐妹中舞跳得最好的一個。」

喬納森·布希是全家五個兄弟姐妹中最後一位過世者；他在自己90歲生日的前一天離世。

喬納森·布希畢業於耶魯大學 ，被選入該校享有盛名的兄弟會社團骷髏會(Skull and Bones society)，也擁有紐約大學 工商管理碩士學位 。他曾在黑人學院聯合基金 (United Negro College Fund，UNCF)董事會任職多年，也曾是巴爾的摩金鶯棒球隊(Baltimore Orioles)董事會成員、紐約共和黨執行委員會委員兼財務主席。

喬納森·布希曾協助侄子布希籌募總統競選活動資金，也是他哥哥老布希總統任內派往世界各地參與正式儀式的親人之一。

老布希於2018年在休士頓家中去世；姐姐南希·布希．埃利斯(Nancy Bush Ellis)今年1月去世；弟弟威廉·亨利·特羅特·布希(William Henry Trotter Bush)2018年去世；最年長的哥哥小普雷斯科特·布希(Prescott S. Bush)於2010年去世。

他們的父親普雷斯科特·謝爾頓·布希(Prescott Sheldon Bush)在1952年至1963年是康乃狄克州美國 聯邦參議員。

喬納森·布希是比利·布希(Billy Bush)的父親；比利．布希曾主持「前進好萊塢」(Access Hollywood)節目，他因一段2005年與前總統川普(Donald Trump)的粗鄙對話錄影於2016年被媒體揭露，遭NBC解僱；現在比利是流行文化新聞節目Extra主持人。