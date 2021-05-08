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「我老公在那兒」女子貼文吹捧 警循線逮捕國會暴動者

編譯林育正／綜合報導
一名女子在社群貼文中指出其丈夫在國會暴動現場，貼文雖已刪除，但聯邦法院已有截圖為證，將其丈夫起訴。( 截圖自CBS／司法部照片)
一名女子在社群貼文中指出其丈夫在國會暴動現場，貼文雖已刪除，但聯邦法院已有截圖為證，將其丈夫起訴。( 截圖自CBS／司法部照片)

距國會暴動已四個月，但執法單位也持續透過各群媒體各種影片、貼文與直播拼湊線索，將愈來愈多行為違法的示威群眾逮捕到案。

「我老公在那，蓋瑞(Gary)扛著美國國旗走過去，從門口走進大廳。」一名女子在已刪除的社群貼文中寫道。不過這則貼文卻已被截圖傳給聯邦調查局(FBI)，賓州居民蓋瑞‧愛德華茲(Gary Edwards)也在4日被逮捕，遭聯邦法院起訴。

愛德華茲與多位闖入國會的嫌疑犯，都因身旁親友的社群媒體貼文而遭起訴。執法單位透過臉書與Instagram等平台的直播影片、照片和貼文指認嫌犯，許多貼文毫不慚愧吹捧自己的行徑。

Instagram就有一張照片在眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)的辦公室外寫道：「誰的地盤？我們的地盤！」調查人員表示，甚至有示威人士當下在臉書即時回覆留言，導致行蹤曝光。或者，示威群眾的親友將相關證據轉交執法單位。

調查人員透露，有人在2月時將他妻子的貼文等相關線索遞交執法單位，愛德華茲因此被盯上。

一則貼文也寫道，一群著軍服的年輕人突破路障打破窗戶衝進國會大廈，沿途破壞家具，隨後愛德華茲也跟著入內。還有另一則貼文，描述國會內部狀況，「一堆人開始唱起美國國歌，唱了兩次後開始喊我們的地盤等口罩；當他們被要求離開，也隨之照做。」

不過隨後相關貼文便被刪除，粉絲專頁也遭下架；調查人員表示，經過比對愛德華茲的駕照與粉絲專頁的照片，終於順利逮人。過程中也檢視直播片段，監視器面與Instagram照片，他被發現在現場穿著深色夾克，帶著紅藍白配色的毛帽。他也被發現進入一間辦公室中，其他截圖也顯示他在國會大廈門廳，走過一群暴動警察。

愛德華茲被控毀損公家財物、擾亂秩序、擅自闖入管制建築等多項罪名遭起訴，日前在賓州東部地區聯邦法院出庭後以10萬交保。在審判前他必須每周一次以電話回報，並交出護照。他也被限制旅行，並禁止持有槍械。

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