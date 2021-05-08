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對抗中國 参議員提案花千億科研預算 設白宮首席製造官

中央社／華盛頓7日電
根據路透取得的立法草案，美國參議院委員會領袖擬定5年1100億美元經費，用於基礎及先進技術研究和科研，並設立白宮首席製造官職位，以因應中國競爭壓力日增。圖為中美關係示意圖。路透
根據路透取得的立法草案，美國參議院委員會領袖擬定5年1100億美元經費，用於基礎及先進技術研究和科研，並設立白宮首席製造官職位，以因應中國競爭壓力日增。圖為中美關係示意圖。路透

根據路透今天取得的立法草案，美國參議院委員會領袖擬定5年1100億美元經費，用於基礎及先進技術研究和科研，並設立白宮首席製造官職位，以因應中國競爭壓力日增。

這項由參議院商務委員會主席肯特威爾（Maria Cantwell）和共和黨首席成員韋克爾（Roger Wicker）提出的草案經過調整，委員會預定12日展開辯論。

根據路透今天取得的131頁立法草案副本，這項獲兩黨支持的「無盡邊疆法」（Endless Frontier Act ）法案，將授權大部分經費，大約950億美元，在未來5 年內用於人工智慧、半導體、量子計算、先進通訊、生物科技、先進能源等關鍵技術領域在基礎和先進技術的研究、商業化、教育及訓練計畫上。

這項獲參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和共和黨參議員楊恩（Todd Young）等人支持的法案，還將另外授權動用100億美元，設立至少10座區域技術中心，並擬定供應鏈危機因應計畫，以解決如危害汽車製造的半導體晶片短缺等問題。

這項經修訂的法案版本，還將新設由參議院認可的首席製造官職位，這名官員將在總統行政辦公室服務，且將領導新設立的「製造業暨工業創新政策辦公室」（Office of Manufacturing and Industrial Innovation Policy）。

根據法案，美國商務部將獲指示建立「供應鏈彈性與危機因應計畫」，內容包括提升「供應鏈抵禦和恢復能力，以因應疫情、生物威脅、網路攻擊、極端天氣事件、恐怖攻擊和地緣政治攻擊、大國衝突及其他威脅等衝擊」。

法案也尋求促進基礎研究來加速創新，提升關鍵的礦產開採策略和技術，消除「國家對易受供應中斷影響的礦產和礦物材料的依賴」。

法案也規定，除非取得豁免，否則將禁止中國企業參與「美國製造」（ Manufacturing USA）計畫。這個計畫是由美國政府和企業共同主導，致力提高產業競爭力、減少能源使用，並加強美國國家安全。

美國 供應鏈 參議院

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