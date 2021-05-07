我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

最早警告疫情將顛覆美國民眾生活 CDC疫苗專家辭職

記者顏伶如／綜合報導
美國疾病管制暨預防中心(CDC)疫苗專家梅森尼爾(Nancy Messonnier)7日宣布辭去疾管中心職務。（Getty Images）
美國疾病管制暨預防中心(CDC)疫苗專家梅森尼爾(Nancy Messonnier)7日宣布辭去疾管中心職務。（Getty Images）

新冠病毒出現後，川普政府對於疫情本質及疫情期間公共訊息的發布，曾經多次與衛生專家意見相左。2020年2月，美國疾病管制暨預防中心(CDC)疫苗專家梅森尼爾(Nancy Messonnier)率先提出警告指出，新冠病毒可能讓美國民眾生活變得天翻地覆。梅森尼爾7日宣布辭去疾管中心職務，將轉任慈善組織執行主任。

梅森尼爾2020年2月25日對疫情提出警告指出，疫情打亂美國民眾生活並非「是否會發生」，而是「何時將發生」的問題，以及到時候美國將有多少民眾會因此陷入重病。

她發表談話的時間點，是川普結束印度訪問，在新德里搭上空軍一號準備返美之際。梅森尼爾在這段談話發表之後不久，就沒再現身白宮或疾管中心的疫情簡報會。

紐約時報報導，梅森尼爾7日宣布請辭，將於14日離任。她在給幕僚的電郵中寫道，新工作將是擔任位於加州帕拉阿圖(Palo Alto)的慈善組織「斯科爾基金會」(Skoll Foundation)執行主任。

她在電郵中指出，她與家人一致同意，「現在是我過度到職業生涯新階段的最佳時機」。

過去幾周以來，媒體報導陸續傳出，拜登政府執政後的疾管中心主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)，打算將全面重組梅森尼爾領導的部門。

梅森尼爾1995年起從「流行病調查訓練計畫」(Epidemic Intelligence Service，EIS)展開公共衛生服務生涯，在疾管中心曾擔任不同部門主管。2016年起，梅森尼爾擔任疾管中心旗下全國呼吸道疾病暨免疫中心(National Center for Immunization and Respiratory Disease，NCIRD)主任，負責因應流感及其他呼吸道傳染病威脅。

2019年底，梅森尼爾加入疾管中心疫情因應小組，曾經數度在疫情簡報會中與川普同台。紐約時報報導，她對疫情將顛覆美國民眾生活提出警告，引起股市暴跌，川普因此感到不滿，後來疫情簡報會就再也看不到梅森尼爾。

疫情 美國 川普

上一則

不滿防疫規定而提告 俄勒岡州教會爆發74人群聚感染

延伸閱讀

紐約市移民人口近半 非法移民占5% 華裔無證客第2多

紐約市移民人口近半 非法移民占5% 華裔無證客第2多
宣傳川普貼文違反禁令 若干帳號遭推特停權

宣傳川普貼文違反禁令 若干帳號遭推特停權
史特凡尼克高喊「與川普合作」 將取代錢尼任黨團主席

史特凡尼克高喊「與川普合作」 將取代錢尼任黨團主席
拔錢尼黨團主席？川普箝制共和黨力道強

拔錢尼黨團主席？川普箝制共和黨力道強

熱門新聞

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）3日下午在推特宣布離婚，結束27年婚姻。(Getty Images)

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

2021-05-03 19:01
美國近期連續發生亞裔遭隨機攻擊事件，日前才傳出有台灣女性在紐約遭鐵槌攻擊，4日又驚傳有2名亞裔老婦在舊金山遭隨機刺殺，目前行兇男子已遭警方逮捕。截自推特

亞裔又遭攻擊…2老婦等公車 突遭「軍刀從背後刺殺」

2021-05-05 21:23
專家評估美國恐難如願達成「群體免疫」目標，群體免疫門檻現在至少應調整為80%人口具有抵抗力。(美聯社)

群體免疫目標 美國恐難如願

2021-05-03 11:34
印度爆發第二波疫情，醫院缺氧氣、缺人手問題十分嚴重。Getty Images

世界OnAir／印度疫情炸鍋 台灣女學生第一線直擊

2021-05-04 17:25
美國境內年輕人的確診病例與重症住院人數增加趨勢，原因不明。專家籲加強接種疫苗。圖為洛杉磯市疫接種站上月為年輕人施打輝瑞疫苗。(美聯社)

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

2021-05-01 22:32
拜登總統今天在白宮發表演說時，表示美國支持放棄新冠疫苗的專利保護，激怒製藥大廠。(歐新社)

放棄疫苗專利？美藥廠生氣：供應鏈更弱 讓偽疫苗盛行

2021-05-05 20:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世