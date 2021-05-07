最早警告疫情將顛覆美國民眾生活 CDC疫苗專家辭職

美國疾病管制暨預防中心(CDC)疫苗專家梅森尼爾(Nancy Messonnier)7日宣布辭去疾管中心職務。（Getty Images）

新冠病毒出現後，川普 政府對於疫情 本質及疫情期間公共訊息的發布，曾經多次與衛生專家意見相左。2020年2月，美國 疾病管制暨預防中心(CDC)疫苗專家梅森尼爾(Nancy Messonnier)率先提出警告指出，新冠病毒可能讓美國民眾生活變得天翻地覆。梅森尼爾7日宣布辭去疾管中心職務，將轉任慈善組織執行主任。

梅森尼爾2020年2月25日對疫情提出警告指出，疫情打亂美國民眾生活並非「是否會發生」，而是「何時將發生」的問題，以及到時候美國將有多少民眾會因此陷入重病。

她發表談話的時間點，是川普結束印度訪問，在新德里搭上空軍一號準備返美之際。梅森尼爾在這段談話發表之後不久，就沒再現身白宮或疾管中心的疫情簡報會。

紐約時報報導，梅森尼爾7日宣布請辭，將於14日離任。她在給幕僚的電郵中寫道，新工作將是擔任位於加州帕拉阿圖(Palo Alto)的慈善組織「斯科爾基金會」(Skoll Foundation)執行主任。

她在電郵中指出，她與家人一致同意，「現在是我過度到職業生涯新階段的最佳時機」。

過去幾周以來，媒體報導陸續傳出，拜登政府執政後的疾管中心主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)，打算將全面重組梅森尼爾領導的部門。

梅森尼爾1995年起從「流行病調查訓練計畫」(Epidemic Intelligence Service，EIS)展開公共衛生服務生涯，在疾管中心曾擔任不同部門主管。2016年起，梅森尼爾擔任疾管中心旗下全國呼吸道疾病暨免疫中心(National Center for Immunization and Respiratory Disease，NCIRD)主任，負責因應流感及其他呼吸道傳染病威脅。

2019年底，梅森尼爾加入疾管中心疫情因應小組，曾經數度在疫情簡報會中與川普同台。紐約時報報導，她對疫情將顛覆美國民眾生活提出警告，引起股市暴跌，川普因此感到不滿，後來疫情簡報會就再也看不到梅森尼爾。