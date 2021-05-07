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英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

不滿防疫規定而提告 俄勒岡州教會爆發74人群聚感染

記者顏伶如／綜合報導
圖為俄勒岡州居民戴口罩走在Lake Oswego市中心。(美聯社)
圖為俄勒岡州居民戴口罩走在Lake Oswego市中心。(美聯社)

由於不滿州政府發布禁止室內聚會超過25人的防疫規定，位於俄勒岡州賽勒姆(Salem)的萬民教會(The Peoples Church)去年5月與另外9所教會聯手，將州政府告上法院。上個月初，萬民教會在室內舉辦復活節周日慶祝活動，數十名沒戴口罩的教友拍手歡唱，同一天裡還有其他3場室內歷時都超過1小時的禮拜。俄勒岡州衛生廳指出，至少74個新冠病毒確診案例經查與萬民教會有關，萬民教會已成為全州最嚴重的室內群聚感染事件之一。

萬民教會執行牧師莫瑞(Tom Murray)透過電郵對華盛頓郵報發表聲明指出，確診案例的出現與近來馬里昂郡(Marion County)疫情升溫有關。

聲明中寫道：「我們對俄勒岡州疫情變嚴重感到關切。全州各地確診案例普遍增加，對於整個區域造成影響，包括我們的教友家庭。」

自從去年疫情爆發以來，教友人數約3700人的萬民教會一直維持讓教友進教堂做禮拜，每周日有三場禮拜會。教會臉書專頁照片顯示，禮拜會上數百名教友並肩而坐，並未戴口罩。

莫瑞表示，每周日的禮拜會將持續舉行，不會取消。

俄勒岡州內發生的多起群聚案件，追溯起源都與教會有關。人口僅千餘人的俄勒岡州島市(Island City)，2020年6月出現236個新冠病毒確診案例，衛生機關調查後發現均與島市燈塔聯合五旬節教會(Lighthouse United Pentecostal Church)有關。

上個月間，俄勒岡州衛生機關接獲民眾檢舉指出，位於奧巴尼(Albany)的使徒生命中心(Apostolic Life Center) 教會並未遵守防疫規定，沒有要求教友戴口罩或保持社交距離，結果至少14名教友感染新冠病毒。

萬民教會控告州政府一案，2020年6月遭俄勒岡州最高法院駁回。

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