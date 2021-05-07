參加國會暴動遭起訴 男子辯稱患有「福斯新聞狂躁症」

1月6日國會暴動時，部分暴徒爬上國會山莊圍牆。(Getty Images)

27歲男子安東尼歐(Anthony Antonio)涉嫌參加國會暴動而遭聯邦罪名起訴，辯護律師6日出庭時向法官指稱，安東尼歐因疫情 失業後賦閒在家，成天只收看福斯新聞網(Fox News)，不但對所有報導內容照單全收，還變得激進狂熱，心理健康出現問題，患有「福斯新聞狂躁症」(Foxmania)、「福斯新聞發炎症」(Foxitis)。

安東尼歐今年4月20日在德拉瓦州對警方自首。他遭到聯邦起訴的五項罪名包括擅闖禁區並非法逗留、暴力入侵、破壞公共秩序、內部動盪(civil disorder)時干預警察執法、破壞國會、毀損政府機關建築物等。

聯邦調查局(FBI)對法院提供的宣誓書(affidavit)中指出，從多支當天現場影片可以看出，身穿黑色防彈背心、戴著右翼反政府組織「百分之三者」(Three Percenters)臂章的安冬尼歐，在國會大廈裡做出許多暴力犯罪行為。

安東尼歐從破碎窗戶進入國會大廈之後，曾經出言恐嚇國會駐警，警官法諾尼(Michael Fanone)遭到暴徒圍毆時，安東尼歐還對法諾尼潑水。

華府特區美國 聯邦區域法院6日對安東尼歐遭起訴案舉行視訊庭訊。安東尼歐辯護律師霍爾利(Joseph Hurley)對治安法官(Magistrate Judge)麥瑞威瑟(Robin M. Meriweather)說，疫情發生後安東尼歐丟掉工作，待在家裡期間與其他四名室友固定收看福斯新聞網。

霍爾利在視訊庭訊中指出，安東尼歐大量收看福斯新聞大約長達半年，「他因此變得沉迷成癮，出現了我所說的『福斯新聞發炎症』或『福斯新聞狂躁症』，非常熱中政治，也完全相信遭到餵食的資訊內容」。

霍爾利說，安東尼歐堅信自己是奉川普命令前往華府遊行，「他覺得參與了一場效忠美國的愛國運動」。他表示，福斯新聞網固定播報前總統川普的不實選舉陰謀論，導致安東尼歐下定決心參加叛亂。

華盛頓郵報報導，對於霍爾利在庭訊中的發言，福斯新聞網並未發表評論。