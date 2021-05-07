曾被控殺害IS戰俘 海豹前隊員自曝全隊拿他練戰地搶救

美國海軍海豹特戰部隊前士官長蓋拉格，攝於2019年。蓋拉格被控犯下戰爭罪，全案因關鍵證人當庭翻供認罪，加上前總統川普介入，讓他得以清白之身平安退伍。路透

美國 海軍海豹特戰部隊前士官長蓋拉格（Eddie Gallagher）曾被控殺害一名17歲的IS戰俘，全案因關鍵證人當庭翻供認罪，加上前總統川普 介入，讓他最後得以無罪之身平安退伍。但蓋拉格近日卻自曝，整個小隊跟他將各式各樣的治療方法用到那名垂死戰俘身上，但不是為了救人一命，「我們的目的就是殺了他」。

根據商業內幕轉述，最後僅被判「與屍體合照」罪名成立的蓋拉格在4日上線的Podcast節目「The Line」透露，「整件事的一點真相就是，那個IS戰士被我們殺了，當時沒人對此有問題」。他說，「我們殺了那傢伙，我們的目的就是殺了他，大家都上了」。

當主持人追問時，蓋拉格指他跟同袍打算「對他實施醫療方案，直到他沒命」。蓋拉格說，「無論如何他都會死。我們不收任何俘虜，那不是我們的工作。大家感覺像，就對他用上治療方法到他沒氣吧」。

紐時2019年的報導曾引述病例，稱俘虜經過20分鐘治療後，遺體「無法說明地」掛滿各式醫療器材。蓋拉格在「The Line」強調，那名戰俘真的不是被他刺殺致死，「那老兄死於所有用上的治療方法啦，很多治療方法都用到他身上了」，還說他切出緊急呼吸道與插入呼吸管「純屬練習」，稱他「想練練看我能多快做完」。

蓋拉格表示，大家都知道怎麼回事，「這是整個過程的唯一真事，然後剩下的就像一堆扭曲的謊言…把整個場景都釘在我身上」。

蓋拉格受軍法審判的委任律師告訴ABC新聞，當時的主審法官、軍事檢察官跟他都知道此事，陪審團也有聽到部分內容。國防部 長奧斯汀6日也被記者問到，僅答稱海軍正「追究」此事。