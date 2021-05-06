我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

拜登提2.3兆基礎建設計畫 欲阻中國「搶地盤」

中央社／路易斯安那州6日電
美國總統拜登。路透
美國總統拜登。路透

美國總統拜登今天警告，國會必須通過他所提出規模數兆美元的支出計畫，以復甦美國經濟，因為中國「正在搶我們的地盤」。

法新社報導，民主黨籍的拜登今天在共和黨鐵票區的路易斯安那州發表演說，宣揚他2.3兆美元的基礎建設計畫，以確保美國在全球舞台上的優越地位，並修復危險橋梁和道路。

這項計畫受到民主黨人歡迎，但共和黨籍國會議員不是認為這項計畫大肆揮霍而加以反對，就是另提更為節制的方案。

這項2.3兆美元的計畫不但要為道路運輸等傳統基礎建設提供資金，還要撥錢給寬頻網路和電動車研發等項目。拜登說，他的計畫會成功。

拜登在查理斯湖（Lake Charles）戶外演講台上表示，這是一項「重建美國、增加我國經濟動力，好讓我們能運輸貨物、能夠工作，在全球更具競爭力的藍領計畫」。

拜登演說時，身後是有70年歷史的卡爾克蘇橋（Calcasieu River Bridge），他說，這是一個美國主要橋梁嚴重過度使用的例子，不僅需要修繕，還要汰換。

拜登打算將公司稅率從現行21%提高至28%，以資助這項基礎建設計畫，但共和黨人反對。

拜登表示，美國需要著重研發的新願景，因為「中國人正在搶我們地盤。他們正在經濟上搶我們地盤。他們投資數以千億計美元在研究上」。

他說：「如果繼續這樣下去，他們就會擁有全球電動車市場。我們必須競爭。」

拜登預計下週在白宮與共和黨大老磋商。

拜登還宣傳規模1.8兆美元的「美國家庭計畫」（American Families Plan），意在擴大教育和社會保護措施，開銷將來自於向最富裕的人增稅。

拜登 美國 共和黨

上一則

伊凡卡打了第2針 川普家庭首位公開接種完成

下一則

亞歷桑納州選票稽查 被爆選票、筆電無人看管

延伸閱讀

拜登擬棄疫苗專利 共和黨狂轟「讓中國得利」

拜登擬棄疫苗專利 共和黨狂轟「讓中國得利」
華爾街失望了 川普禁投資中國令 拜登可能延用

華爾街失望了 川普禁投資中國令 拜登可能延用

力爭華府自成一州 華府市長包瑟加入民主黨州長協會

力爭華府自成一州 華府市長包瑟加入民主黨州長協會
德州瓦沃迪成偷渡熱點 美南日逮6000人

德州瓦沃迪成偷渡熱點 美南日逮6000人

熱門新聞

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）3日下午在推特宣布離婚，結束27年婚姻。(Getty Images)

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

2021-05-03 19:01
美國近期連續發生亞裔遭隨機攻擊事件，日前才傳出有台灣女性在紐約遭鐵槌攻擊，4日又驚傳有2名亞裔老婦在舊金山遭隨機刺殺，目前行兇男子已遭警方逮捕。截自推特

亞裔又遭攻擊…2老婦等公車 突遭「軍刀從背後刺殺」

2021-05-05 21:23
專家評估美國恐難如願達成「群體免疫」目標，群體免疫門檻現在至少應調整為80%人口具有抵抗力。(美聯社)

群體免疫目標 美國恐難如願

2021-05-03 11:34
印度爆發第二波疫情，醫院缺氧氣、缺人手問題十分嚴重。Getty Images

世界OnAir／印度疫情炸鍋 台灣女學生第一線直擊

2021-05-04 17:25
美國境內年輕人的確診病例與重症住院人數增加趨勢，原因不明。專家籲加強接種疫苗。圖為洛杉磯市疫接種站上月為年輕人施打輝瑞疫苗。(美聯社)

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

2021-05-01 22:32
拜登總統今天在白宮發表演說時，表示美國支持放棄新冠疫苗的專利保護，激怒製藥大廠。(歐新社)

放棄疫苗專利？美藥廠生氣：供應鏈更弱 讓偽疫苗盛行

2021-05-05 20:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世