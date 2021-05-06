不顧疫情率百餘人遊大峽谷 醫療集團高層面臨聯邦起訴

華盛頓州史特克醫療集團營運長蒙特(Joseph Don Mount)不顧疫情限制，去年秋季率領一支153人團隊前往大峽谷國家公園登山旅遊，如今面臨聯邦罪名起訴。(美聯社)

華盛頓州史特克醫療集團(Steck Medical Group)34歲營運長蒙特(Joseph Don Mount)不顧疫情 限制，去年秋季率領一支153人團隊前往大峽谷國家公園(Grand Canyon National Park)登山旅遊，許多成員行程期間未戴口罩也未保持社交距離 ，蒙特如今面臨聯邦罪名起訴。

聯邦起訴書中指出，蒙特花了數月之久籌備大峽谷國家公園旅行計畫，透過臉書對親朋好友宣布10月24日展開的旅行計畫，對於每名參加者收取95元報名費。國家公園管理處官員接獲民眾通報後多次告知蒙特，違反防疫 規應將構成違法。

疫情之前，根據大峽谷國家公園2014年規定，旅遊團體人數便有上限30名的規定，疫情發生後人數上限更進一步下修為11人，並禁止人數眾多的團體拆成小團體企圖躲避防疫規定。

起訴書指出，國家公園巡警霍普(Timothy Hopp)2020年10月8日在電話中警告蒙特不要觸犯防疫規定，後來蒙特在臉書發文對霍普公開喊話，聲稱已經不再率團到大峽谷旅遊，只會跟10名至親好友前往。

然而，蒙特仍然召集了來自12州、共計153人抵達大峽谷國家公園北緣(North Rim)，延著科羅拉多河(Colorado River)進入南緣(South Rim)，許多成員在途中並未戴口罩，也沒有保持社交距離。

華盛頓郵報報導，蒙特因為涉嫌對公園巡警說謊、在國家公園從事生意卻未擁有執照及違反防疫規定，如今面臨五項聯邦罪名起訴。

根據亞歷桑納州美國聯邦區域法院紀錄，蒙特遭到起訴的罪名包括提供造假紀錄、蓄意干預政府僱員、無照營業、違反禁令及觸犯防疫限制等。

史特克醫療集團接受「野獸日報」(Daily Beast)新聞網站詢問時說，蒙特已經離職。蒙特是在2020年8月加入位於華州奇哈里斯(Chehalis)的史特克醫療集團擔任營運長一職。

蒙特對「野獸日報」表示，不覺得自己違反任何防疫規定，因為人數龐大的旅行團在大峽谷旅遊期間，已經分成多個小團體。

他說：「因為疫情的緣故，大家都想出門透透氣。我辦這活動不是為了賺錢。大家本來就買了機票，也做好旅遊打算。」