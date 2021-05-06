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聯邦法官下令司法部繳出備忘錄 澄清川普有無阻撓司法

編譯潘勛／綜合4日電
華府特區聯邦地院法官艾咪‧傑克森日前下令，司法部必須在兩周內公布2019年3月的法律備忘錄。法官在判決文中指責，前司法部長巴維理(圖)及前司法部官員都欺瞞民眾。(美聯社)
華府特區聯邦地院法官艾咪‧傑克森日前下令，司法部必須在兩周內公布2019年3月的法律備忘錄。法官在判決文中指責，前司法部長巴維理(圖)及前司法部官員都欺瞞民眾。(美聯社)

華府特區聯邦地院法官艾咪‧傑克森(Amy Berman Jackson)日前下令，司法部必須在兩周內公布2019年3月的法律備忘錄，該備忘錄在前特別檢察官穆勒調查之後，開脫前總統川普可能妨礙司法的指控；法官在判決文中指責，前司法部長巴維理(William Barr)及前司法部官員都欺瞞民眾。

國會山莊報(The Hill)4日報導，自由派監督團體「華府公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW)告上法院，因此傑克森法官判決司法部要按「資訊自由法」規定，兩周內公布該法律備忘錄。

那份法律備忘錄有部分已經公開，但司法部曾在法院主張，全文受到「公開公共紀錄法」(Open Public Records Act)兩項但書的保護，其一為律師及委託人特權，其二為政府審議決策過程，因此不應公之於眾。

但傑克森法官判決文指出，司法部的說法，與她審核過未刪節版備忘錄的看法，以及司法部高層內部電子郵件所揭期限，都不相符。

傑克森法官在長41頁的判決文中寫道，「當時撒謊的不僅司法部長(指巴維理)，整個司法部對本院都撒謊，謊稱有決策過程存在，應受審議決策過程此一特權保護。」

判決文另指出，「司法部的刪文及不完整說法，讓備忘錄真正的目的為之混淆，被刪部分掩飾的看法，就是權責歸由司法部長決定要不要起訴，還有其決定很快就會交付討論。」

CREW在2019年5月提起訴訟，要求司法部交出內部文件，了解穆勒報告公布前後，有關巴理維的公開發言。川普治下，司法部激烈抗拒這起民事訴訟；傑克森判決出爐後，司法部打算如何處理本案，目前並不清楚，全案仍可上訴。

2019年備忘錄係由「法律建議辦公室」(Office of Legal Counsel)打點；該辦公室堅稱至少自尼克森時代以來，現任總統得不受刑事起訴。

巴維理2019年3月24日致函國會，長4頁的信件聲稱已彙整特別檢察官穆勒偵辦俄羅斯界入2016年總統選舉的結論，但後來巴維理廣遭批評，說他捏造偵辦成果，替川普打造正面形像；穆勒的報告要再過三周才公開周知。

司法部 巴維理 川普

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