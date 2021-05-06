我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

天兵媽不知自己懷孕 機上產子

編譯林梅婕／綜合6日電
猶他州一名婦女拉維亞娜‧蒙加(Lavinia Mounga)懷孕29周卻不自知，4月28日搭機從鹽湖市前往夏威夷檀香山途中突然分娩。(取自Gofundme網站)
猶他州一名婦女拉維亞娜‧蒙加(Lavinia Mounga)懷孕29周卻不自知，4月28日搭機從鹽湖市前往夏威夷檀香山途中突然分娩。(取自Gofundme網站)

猶他州一名婦女拉維亞娜‧蒙加(Lavinia Mounga)懷孕29周卻不自知，4月28日搭機從鹽湖市前往夏威夷檀香山途中突然分娩，所幸機上正巧有專業護理人員的協助，讓她順利產下一名男嬰。

據稱，蒙加當時正在和家人一同前往度假旅途的路上，她說：「我真的不知道我自己懷孕了，然後有個不知道從哪冒出來的男生過來幫我。」

非營利組織「夏威夷保健醫療網路」(Hawaii Pacific Health)的家庭醫師葛蘭(Dale Glenn)，以及北堪薩斯城綜合醫院的新生兒加護病房護士拉妮·班菲爾德(Lani Bamfield)、亞曼達·比丁(Amanda Beeding)和何米彌(Mimi Ho，音譯)，正巧在當天與蒙加搭上同一班達美航空(Delta Air Lines)的班機。

機上另一名乘客茱莉亞‧韓森(Julia Hansen)透露，剛開始她不明白為何飛機毫無理由延遲五小時都還沒起飛；沒想到事後得知機上有人臨盆後，韓森便將過程錄影下來並上傳至影音社群平台抖音(Tiktok)。

@juliabernice

It’s the ‘baby being born while we’re above the Pacific Ocean’ for me

♬ original sound - Julia Hansen

在韓森上傳的畫面中可以看到，沒有任何人露出不耐煩的表情，甚至有人相當感動和激動；當機上傳出嬰兒的哭聲後全場更是歡聲雷動，畫面令人動容。

蒙加形容：「我真的被嚇到了，還好有三名專門照顧新生兒的護士跟我在同一班飛機上，還有那名醫生協助我，讓我能順利將寶寶生下。」

男嬰之後被取名為雷蒙‧蒙加(Raymond Mounga)，雷蒙的爸爸伊森‧馬加里Ethan Magalei)當時雖然不在飛機上，但得知消息後也是喜不自勝。

蒙加的爸爸曾建議將男嬰命名為葛蘭，以紀念他當時在飛機上助產，但擁有東加王國血統的蒙加認為：「名字對我們的文化來說很重要，我並沒有想為他取名為葛蘭。」

不過蒙加也讓葛蘭醫師為雷蒙的中間名提供幾個夏威夷名字的選項，兩人最終決定雷蒙的中間名取為「卡馬納」(Kaimana)。

雷蒙目前仍須全天候待在新生兒加護病房中，而且至少還需住上10周；蒙加說：「夏威夷精神無所不在，而且和內地不同，讓人感覺更舒服，彼此都更樂於助人。」

夏威夷 社群 猶他州

上一則

CNN：歷史文化國籍盤根錯節 「亞裔美國人」稱呼籠統

下一則

聯邦法官下令司法部繳出備忘錄 澄清川普有無阻撓司法

延伸閱讀

近水樓台讓老闆讀高中女兒懷孕 司機涉妨害性自主

近水樓台讓老闆讀高中女兒懷孕 司機涉妨害性自主
美國商務部敦促台灣企業 提供美汽車業者更多晶片

美國商務部敦促台灣企業 提供美汽車業者更多晶片
房稅高、退休族搬離…伊州居民10年少1.8萬 國會減1席

房稅高、退休族搬離…伊州居民10年少1.8萬 國會減1席

氣候峰會第二天 蓋茲：感謝美當回領頭羊

氣候峰會第二天 蓋茲：感謝美當回領頭羊

熱門新聞

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）3日下午在推特宣布離婚，結束27年婚姻。(Getty Images)

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

2021-05-03 19:01
美國近期連續發生亞裔遭隨機攻擊事件，日前才傳出有台灣女性在紐約遭鐵槌攻擊，4日又驚傳有2名亞裔老婦在舊金山遭隨機刺殺，目前行兇男子已遭警方逮捕。截自推特

亞裔又遭攻擊…2老婦等公車 突遭「軍刀從背後刺殺」

2021-05-05 21:23
專家評估美國恐難如願達成「群體免疫」目標，群體免疫門檻現在至少應調整為80%人口具有抵抗力。(美聯社)

群體免疫目標 美國恐難如願

2021-05-03 11:34
印度爆發第二波疫情，醫院缺氧氣、缺人手問題十分嚴重。Getty Images

世界OnAir／印度疫情炸鍋 台灣女學生第一線直擊

2021-05-04 17:25
美國境內年輕人的確診病例與重症住院人數增加趨勢，原因不明。專家籲加強接種疫苗。圖為洛杉磯市疫接種站上月為年輕人施打輝瑞疫苗。(美聯社)

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

2021-05-01 22:32
拜登總統今天在白宮發表演說時，表示美國支持放棄新冠疫苗的專利保護，激怒製藥大廠。(歐新社)

放棄疫苗專利？美藥廠生氣：供應鏈更弱 讓偽疫苗盛行

2021-05-05 20:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世