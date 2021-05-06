天兵媽不知自己懷孕 機上產子

猶他州一名婦女拉維亞娜‧蒙加(Lavinia Mounga)懷孕29周卻不自知，4月28日搭機從鹽湖市前往夏威夷檀香山途中突然分娩。(取自Gofundme網站)

猶他州 一名婦女拉維亞娜‧蒙加(Lavinia Mounga)懷孕29周卻不自知，4月28日搭機從鹽湖市前往夏威夷 檀香山途中突然分娩，所幸機上正巧有專業護理人員的協助，讓她順利產下一名男嬰。

據稱，蒙加當時正在和家人一同前往度假旅途的路上，她說：「我真的不知道我自己懷孕了，然後有個不知道從哪冒出來的男生過來幫我。」

非營利組織「夏威夷保健醫療網路」(Hawaii Pacific Health)的家庭醫師葛蘭(Dale Glenn)，以及北堪薩斯城綜合醫院的新生兒加護病房護士拉妮·班菲爾德(Lani Bamfield)、亞曼達·比丁(Amanda Beeding)和何米彌(Mimi Ho，音譯)，正巧在當天與蒙加搭上同一班達美航空(Delta Air Lines)的班機。

機上另一名乘客茱莉亞‧韓森(Julia Hansen)透露，剛開始她不明白為何飛機毫無理由延遲五小時都還沒起飛；沒想到事後得知機上有人臨盆後，韓森便將過程錄影下來並上傳至影音社群 平台抖音(Tiktok)。

@juliabernice It’s the ‘baby being born while we’re above the Pacific Ocean’ for me ♬ original sound - Julia Hansen

在韓森上傳的畫面中可以看到，沒有任何人露出不耐煩的表情，甚至有人相當感動和激動；當機上傳出嬰兒的哭聲後全場更是歡聲雷動，畫面令人動容。

蒙加形容：「我真的被嚇到了，還好有三名專門照顧新生兒的護士跟我在同一班飛機上，還有那名醫生協助我，讓我能順利將寶寶生下。」

男嬰之後被取名為雷蒙‧蒙加(Raymond Mounga)，雷蒙的爸爸伊森‧馬加里Ethan Magalei)當時雖然不在飛機上，但得知消息後也是喜不自勝。

蒙加的爸爸曾建議將男嬰命名為葛蘭，以紀念他當時在飛機上助產，但擁有東加王國血統的蒙加認為：「名字對我們的文化來說很重要，我並沒有想為他取名為葛蘭。」

不過蒙加也讓葛蘭醫師為雷蒙的中間名提供幾個夏威夷名字的選項，兩人最終決定雷蒙的中間名取為「卡馬納」(Kaimana)。

雷蒙目前仍須全天候待在新生兒加護病房中，而且至少還需住上10周；蒙加說：「夏威夷精神無所不在，而且和內地不同，讓人感覺更舒服，彼此都更樂於助人。」