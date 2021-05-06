CNN：歷史文化國籍盤根錯節 「亞裔美國人」稱呼籠統

CNN分析，「亞裔美國人」(Asian Americans)在美國人口統計分類中經常被視為單一族群，這個統稱會陷入以偏概全。圖為3月匹茲堡一場抗議仇恨犯罪示威。(美聯社)

美國 有線電視新聞網(CNN)報導分析，「亞裔 美國人」(Asian Americans)在美國人口統計分類中經常被視為單一族群，但人數正在迅速成長中的亞裔美國人，卻來自不同的歷史、文化、國籍、種族等盤根錯節背景，若以「亞裔美國人」一詞統稱，將陷入以偏概全。舉例來說，亞裔美國人學歷、家庭收入呈現兩極化的狀況，遠遠超過其他族裔：印度裔家庭年收入中位數為12萬7000元，緬甸裔家庭年收入中位數則為4萬6000元。

以「亞裔美國人」稱呼來自亞洲的十多個族裔，最早源於1968年。當時柏克萊加大(University of California Berkeley)研究生，以「亞裔美國人」一詞統稱中國、韓國、日本、菲律賓後裔學生所組成的社運團體。

美國人口統計顯示，目前亞裔美國人約有2220萬人，其中人數最多為華裔、印度裔及菲律賓裔，另外有150萬太平洋島國族裔，兩者相加約占美國總人口8%。

從經濟角度來看，亞裔美國人家庭收入差異，比其他族裔更為明顯，最高收入家庭所得約為最低收入家庭的10.7倍。

報導指出，家庭收入最高的亞裔美國人為擁有大學以上學歷、年紀25歲以上的印度、台灣後裔，家庭年收入中位數分別為12萬7000元及10萬2000元。收入排行榜接下來依次為菲律賓裔家庭年收入中位數10萬元，印尼裔家庭年收入中位數9萬4000元，巴基斯坦裔家庭年收入中位數8萬8000元，華裔及日裔家庭年收入中位數均為8萬5000元，韓裔家庭年收入中位數7萬7000元，苗族裔家庭年收入中位數7萬3000元，越南 裔家庭年收入中位數7萬2000元。

出身於越南裔家庭的「東南亞資源行動中心」(Southeast Asia Resource Action Center，SEARAC)執行主任丁權(Quyen Dinh，音譯)指出，一般民眾對於亞裔美國人的刻板印象都是生活過得很好，導致生活困難的亞裔美國人遭到忽視。

丁權表示：「我們最希望別人能夠知道的一點就是，很遺憾的，亞裔美國人社區其實也遭遇生活困難，就跟其他低收入社區一樣。」

至於亞裔家庭收入懸殊的原因，丁權分析，其中包括許多因素，包括透過何種方式來到美國，以及來美落腳之後居住社區是否已經存在著某些困難條件。

丁權舉例說，父母離開越南來到美國時，除了身上穿的衣服之外身無長物，只為了讓下一代能夠生活在自由當中，相較之下，其他亞裔移民可能是頂著碩士學歷來到美國。

美國有線電視新聞網指出，亞裔美國人的身份問題，也有著截然不同的狀況。某些亞裔美國人在美國發展已經好幾代，但某些家庭則以難民或庇護申請來到美國。非營利組織「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)指出，目前美國1100多萬無證移民當中，150萬人來自亞洲，其中46萬9000人來自印度，39萬4000人來自中國，來自菲律賓則有23萬3000人，來自韓國、越南、日本各約11萬3000人、5萬8000人及2萬5000人。

報導指出，亞裔美國人投票率在2020年總統大選創下史上新高，「亞太裔投票聯盟」(APIAVote)共同創辦人兼執行長克莉絲汀‧陳(Christine Chen)指出，近幾個月來發生一連串針對亞裔而來的仇恨攻擊以及州政府祭出手段打壓選民，將會讓亞裔選民更加踴躍投票。