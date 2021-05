她放火燒屋還坐草坪看書 鄰居聽到哭聲驚：地下室有人

馬里蘭州 近日有一處民宅發生縱火 案,兇手竟是居住在這裡的梅特瓦利(Gail Metwally),她事後還不慌不忙坐在前院草坪「看書」,相當誇張。還有目擊者指出,當時屋子地下室有另名女子被困住,可以聽到哭泣聲不斷從屋內傳來。整起事件目前以縱火、謀殺未遂等方向偵辦。

事發於4月29日的埃爾克頓鎮(Elkton)街上,47歲的梅特瓦利平常與另外三名室友一起住,這天其中兩名室友不在家,她就往垃圾桶點火,接著泰然自若的到草坪看書,完全不管眼前火勢越燒越旺。而目睹一切的路過男子也拍下影片,忍不住直呼「我的天啊,這不是真的吧,她居然放鬆坐在那裡欣賞大火」。

不只如此,據附近鄰居透露,當時屋內還有一名室友被困住,不過幸好被及時救出。目前警方以一級與二級謀殺未遂罪、縱火、惡意毀壞財產等罪起訴梅特瓦利,至於她的犯案動機,仍持續調查中。

