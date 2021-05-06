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她放火燒屋還坐草坪看書 鄰居聽到哭聲驚：地下室有人

聯合新聞網 / 綜合報導
馬里蘭州近日有一處民宅發生縱火案，兇手竟是居住在這裡的梅特瓦利（Gail Metwally），她事後還不慌不忙坐在前院草坪「看書」，相當誇張。 取材自推特
馬里蘭州近日有一處民宅發生縱火案，兇手竟是居住在這裡的梅特瓦利（Gail Metwally），她事後還不慌不忙坐在前院草坪「看書」，相當誇張。 取材自推特

馬里蘭州近日有一處民宅發生縱火案，兇手竟是居住在這裡的梅特瓦利（Gail Metwally），她事後還不慌不忙坐在前院草坪「看書」，相當誇張。還有目擊者指出，當時屋子地下室有另名女子被困住，可以聽到哭泣聲不斷從屋內傳來。整起事件目前以縱火、謀殺未遂等方向偵辦。

事發於4月29日的埃爾克頓鎮（Elkton）街上，47歲的梅特瓦利平常與另外三名室友一起住，這天其中兩名室友不在家，她就往垃圾桶點火，接著泰然自若的到草坪看書，完全不管眼前火勢越燒越旺。而目睹一切的路過男子也拍下影片，忍不住直呼「我的天啊，這不是真的吧，她居然放鬆坐在那裡欣賞大火」。

不只如此，據附近鄰居透露，當時屋內還有一名室友被困住，不過幸好被及時救出。目前警方以一級與二級謀殺未遂罪、縱火、惡意毀壞財產等罪起訴梅特瓦利，至於她的犯案動機，仍持續調查中。

縱火 馬里蘭州

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