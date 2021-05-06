我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

莫德納研究：追加第3劑疫苗 可加強抵抗變種病毒

中央社／波士頓5日綜合報導
莫德納研究顯示追加第3劑，不管是升級版還是現有版，都能增加對變種病毒的抗體。（美聯社）
莫德納研究顯示追加第3劑，不管是升級版還是現有版，都能增加對變種病毒的抗體。（美聯社）

美國生技公司莫德納今天表示，初期人體試驗資料顯示，施打第3劑疫苗，無論是莫德納現有疫苗或實驗中的升級版，都可提升對巴西和南非變種新型冠狀病毒的免疫能力。

莫德納（Moderna）表示，志願受試者在完整接種莫德納的兩劑新冠肺炎（COVID-19）疫苗後，再接種一劑追加疫苗，也能增強對原始版病毒的抗體。

路透報導，這些初期資料來自一項涵蓋40人的試驗，內容測試了莫德納的現有疫苗，以及專為南非變種病毒研發的升級版疫苗。莫德納同時也在研究合併施打升級版和現有版的效果。

研究顯示追加第三劑，不管是升級版還是現有版，都能增加對新冠肺炎變種病毒的抗體；若追加的是升級版，對南非變種病毒的效果比現有版更強。

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）在聲明中說：「這些新資料激勵了我們，讓我們對於追加疫苗策略具有保護力的想法更具信心。」

莫德納表示，受試者都很能適應這兩種追加疫苗，副作用與先前研究中志願者接種第二劑時的狀況類似。

原本一般認為，在南非和巴西發現的新冠肺炎變種病毒，能抵抗現有的各種疫苗。

疫苗 莫德納 變種病毒

上一則

備用動力有瑕疵 波音737 MAX續停飛

下一則

邁阿密搭機「隱瞞確診」阿根廷男最高坐牢15年

延伸閱讀

第三劑莫德納 提高抵禦南非變種病毒

第三劑莫德納 提高抵禦南非變種病毒
香港變種病毒疫情擴散 再添本土3例

香港變種病毒疫情擴散 再添本土3例
莫德納擴建麻州廠房 今年可製造至少8億劑疫苗

莫德納擴建麻州廠房 今年可製造至少8億劑疫苗
麻州CVS、沃爾瑪、山姆俱樂部 免預約接種疫苗

麻州CVS、沃爾瑪、山姆俱樂部 免預約接種疫苗

熱門新聞

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）3日下午在推特宣布離婚，結束27年婚姻。(Getty Images)

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

2021-05-03 19:01
美國近期連續發生亞裔遭隨機攻擊事件，日前才傳出有台灣女性在紐約遭鐵槌攻擊，4日又驚傳有2名亞裔老婦在舊金山遭隨機刺殺，目前行兇男子已遭警方逮捕。截自推特

亞裔又遭攻擊…2老婦等公車 突遭「軍刀從背後刺殺」

2021-05-05 21:23
專家評估美國恐難如願達成「群體免疫」目標，群體免疫門檻現在至少應調整為80%人口具有抵抗力。(美聯社)

群體免疫目標 美國恐難如願

2021-05-03 11:34
印度爆發第二波疫情，醫院缺氧氣、缺人手問題十分嚴重。Getty Images

世界OnAir／印度疫情炸鍋 台灣女學生第一線直擊

2021-05-04 17:25
美國境內年輕人的確診病例與重症住院人數增加趨勢，原因不明。專家籲加強接種疫苗。圖為洛杉磯市疫接種站上月為年輕人施打輝瑞疫苗。(美聯社)

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

2021-05-01 22:32
拜登總統今天在白宮發表演說時，表示美國支持放棄新冠疫苗的專利保護，激怒製藥大廠。(歐新社)

放棄疫苗專利？美藥廠生氣：供應鏈更弱 讓偽疫苗盛行

2021-05-05 20:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世