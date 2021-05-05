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亞裔又遭攻擊…2老婦等公車 突遭「軍刀從背後刺殺」

編譯張君堯／即時報導
美國近期連續發生亞裔遭隨機攻擊事件，日前才傳出有台灣女性在紐約遭鐵槌攻擊，4日又驚傳有2名亞裔老婦在舊金山遭隨機刺殺，目前行兇男子已遭警方逮捕。截自推特
美國近期連續發生亞裔遭隨機攻擊事件，日前才傳出有台灣女性在紐約遭鐵槌攻擊，4日又驚傳有2名亞裔老婦在舊金山遭隨機刺殺，目前行兇男子已遭警方逮捕。截自推特

美國近期連續發生亞裔遭隨機攻擊事件，日前才傳出有台灣女性在紐約遭鐵槌攻擊，4日又驚傳有2名亞裔老婦在舊金山遭隨機刺殺，目前行兇男子已遭警方逮捕。

據報導，美國當地時間4日下午5點左右，舊金山第4街（4th street）與市德頓街（Stockton street）街口的公車站有2名分別為85歲與60歲的老婦在等公車時，突遭一名男子持刀從背後刺殺，其中一人大量出血，另一人手臂中刀，隨後緊急送醫急救，行凶男子則遭到警方逮捕。

ABC 7電視台引述消息稱，兩名受害的亞裔女子，其中一名流血情況嚴重，另一名在搶救時，犯案的刀具仍然還插在手臂上。

受害的85歲老婦當時剛在中國城完成購物，她表示自己並不認識另一名受害者，警方在事發2小時後，在1英里外的埃迪街（Eddy Street）上逮捕一名54歲的男子，據悉他是當地人。

一名目擊者指出，當時她看到一名男子右手緊握一把有指節握柄、刀刃上還有開洞的刀，看起來就像是一把很大的軍刀，沒想到一轉頭就看到2名亞裔婦人遭受攻擊。

舊金山警方尚未證實受害的2名亞裔老婦，就是被鎖定的目標，或是嫌犯動機為仇恨犯罪的證據，但是也並未排除這個可能性。

亞裔 舊金山 美國

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