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梅琳達婚變前談疫苗 預期美政府很快會開始捐贈

中央社倫敦4日綜合外電報導
蓋茲前妻梅琳達表示，她預期美國政府很快會評估捐出多少新冠疫苗。圖為2005年蓋茲夫婦訪孟加拉。(美聯社)
蓋茲前妻梅琳達表示，她預期美國政府很快會評估捐出多少新冠疫苗。圖為2005年蓋茲夫婦訪孟加拉。(美聯社)

比爾暨梅琳達蓋茲基金會的共同創辦人梅琳達表示，她預期美國政府很快就會評估，美國將透過雙向管道與COVAX機制，捐出多少2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗

梅琳達在宣告離婚前接受「金融時報」（Financial Times）訪問，她說：「我想，美國政府正在調查疫苗供應量，並決定應該透過COVAX或雙向管道（捐贈）多少。所以我想你們會開始看到一些動作。」

路透社報導，這是比爾．蓋茲（Bill Gates）與梅琳達（Melinda Gates）宣布將結束27年的婚姻後，媒體播出的第一份梅琳達發言。

COVAX全名為「COVID-19疫苗全球取得機制」。這項計畫確保窮國獲得疫苗，費用由捐助者承擔。較富裕的國家可以通過這個計畫大量購買疫苗。

梅琳達還說，富裕國家不需要先讓青少年族群也接種，才開始跟低收入國家分享疫苗。她並建議，各國政府應該挑選某個年齡層，大約介於20歲至30歲之間，作為開始捐贈疫苗的時間點。

比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill& Melinda Gates Foundation）是全球最大私人慈善機構之一，也是全球公衛界最強而有力且最具影響的勢力之一，基金會去年撥出約17億5000萬美元協助抗疫。

56歲的梅琳達3日宣布結束婚姻，但會繼續與65歲的比爾．蓋茲經營這個基金會。

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