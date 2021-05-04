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19歲少女誤打誤撞搬進老人公寓 抖音爆紅

記者顏伶如／綜合報導
(擷自TikTok)
(擷自TikTok)

來自奧克拉荷馬州的19歲少女麥狄遜‧柯奧特(Madison Kohout)，搬進阿肯色州皮葛特市(Piggott)東北部環境幽雅社區住了一周後，赫然發現一塊之前被她疏忽的招牌，上面寫著「老人生活公寓」。紐約時報報導，柯奧特成了整個社區年紀最小的住戶，鄰居們年齡都比她大了數十歲，她在抖音(TikTok)分享這段親身經歷，獲得網友熱烈迴響。

柯奧特接受紐約時報訪問時表示，搬進新家後，某天四處查看著周圍環境，正想著可在附近做什麼活動時，突然看到「老人生活公寓」(Senior Living Apartments)招牌。她說：「我驚覺我讓我自己搬進了退休社區。」

她說，直到看到招牌，所有疑雲終於消失，恍然大悟，「我的天啊，我不敢相信」。

@itsme.madiiii

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♬ original sound - Lauren Wisken

談到搬到皮葛特市的原因，柯奧特說，一年多前，在抖音認識了皮葛特居民蘿瑞‧派克(Lori Parker)。派克在抖音擁有6萬5000名追蹤粉絲，自我介紹欄寫著「牧師的妻子，母親，祖母」，柯奧特與派克經常在抖音影片交流。派克3日表示，柯奧特讓她感動，「我覺得她就像個老朋友」。

柯奧特曾在抖音影片裡說，童年過得非常波折，17歲就離開家，最後一次跟家人共度感恩節已經是多年前的事。派克邀請柯奧特到阿肯色州一遊，今年2月柯奧特終於拜訪了派克一家。派克與丈夫育有年齡從31歲至17歲間的四名兒女。

柯奧特說：「我好喜歡他們家人，他們都對我很好。」派克建議柯奧特搬到皮葛特，以後可以就近照顧，柯奧特今年3月果真從奧克拉荷馬州諾曼(Norman)搬到了皮葛特。

擔任護士助理的她說，上網找公寓時，並未發現找到的是老人公寓，「房東知道我19歲，但也沒說什麼。房東也滿喜歡我的」。

她表示，雖然公寓是專門為老人設計的，但符合「住房平等機會」(equal-opportunity housing)租屋規定，也就是對於不能歧視其他的租屋者。

柯奧特說，原本在抖音粉絲人數約3萬，自從分享住在老人公寓的經驗之後，粉絲人數已衝上9萬2000人。她說，感覺就像多了好多對爺爺奶奶，鄰居們經常關心她，也會邀她共進晚餐，甚至把點心留在她的門口。

@itsme.madiiii

Reply to @spottedbear UPDATE ON THE APARTMENT!! DAY IN THE LIFE! ##fyp ##WidenTheScreen ##apartment ##moved ##seniorcitizens ##life ##comedy

♬ Send Me on My Way - Vibe Street

抖音 奧克拉荷馬州 紐約時報

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