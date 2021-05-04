快看世界／從紐約寄到非洲 亞裔夫婦縫萬只口罩抗疫

越南裔裁縫Lily La在紐約布魯克林經營裁縫和洗衣店(LA Cleaners & Tailors)已有30餘年。(記者何卓賢／攝影)

越南裔夫妻Lily La和Tony Trinh在紐約布魯克林 經營裁縫和洗衣店已30餘年。去年新冠疫情爆發後暫停營業，卻總想做點什麼幫助社區，夫婦兩人於是開始縫口罩 ，免費送給需要的鄰里和顧客。

兩人的善行被越來越多人知道，口罩的需求量也越來越大，夫婦日夜趕工，有時候忙到凌晨1點。一年過去了，這兩雙手總共縫紉超過一萬隻口罩，最遠的送到了非洲奈及利亞，連運費都自己付。

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不停的勞作讓Lily La患上腕隧道症候群，加上生意受疫情打擊嚴重，她基本只能在家休養。58歲的她坦言還沒準備好退休，但擔心店鋪沒辦法熬到夏天。

「但我從不後悔」，對於Lily La來說，最重要的是看到被她視為家人的布魯克林民眾能安然無恙度過疫情；她也希望自己的三個孩子能以爸媽為榜樣，不論情況多艱難，都堅持真摯善良待人。

夫婦兩人在朋友建議下開設了GoFundMe頁面，有意捐款的民眾可前往 https://www.gofundme.com/f/support-la-cleaners-tailor 捐款。