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學生不守規定就被罰遠距上課 學校處分引發侵權爭議

記者顏伶如／綜合報導
有學校以遠距上課做為處分手段，引發爭議。(Getty Images)
有學校以遠距上課做為處分手段，引發爭議。(Getty Images)

遠距上課是疫情期間讓學生保持學習的權限措施，但全美各地學校紛紛重新開放校園的此時，某些學校卻以遠距上課做為處分手段，學生被師長認定行為不檢將無法到校上課。國家廣播公司(NBC)報導，如此處分方式恐有侵權疑慮。

報導指出，就讀紐約傑塔特許學校(Zeta Charter School)的6歲男童奧卡西歐(Raynardo Antonio Ocasio)，2020年9月到校上課4周後，便被學校下令不能再進教室，只能遠距上課，因為他的在校行為被師長認為不符合防疫安全規定。

有著語言障礙且表達困難的奧卡西歐，因為沒有確實遵守戴口罩等防疫規定而遭到處罰，校方主管接受訪問時說，疫情期間人心惶惶，要求奧卡西歐遠距上課是必要因應，以便維護學校師生的安全。

傑塔特許學校2020年8月讓學生恢復到校上課。學校創辦人兼執行長金姆(Emily A. Kim)說，學校請來心理學家輔導奧卡西歐，努力嘗試讓他適應環境，徒勞之下才決定讓他改為遠距上學，當時紐約疫情仍然相當嚴重。

國家廣播公司指出，來自6個州的學生代表指出，接獲當地學生通報遭到學校處分只能遠距上課，或者被師長告知如果違規行為沒有改進，就會被要求只能遠距上課。報導指出，學校主管雖然以防疫考量做為要求學生改為遠距上課的理由，但因為學生行為不佳而剝奪到校上課的機會，可能侵犯權生權益。

聯邦法律規定，公立學校必須提供所有學生到校上課的需要資源，包括安排輔導老師、與家長合作，以協助孩童改善行為。報導指出，民權倡議人士指出，疫情遭到禁止到校上課的學生，都是傳統以來經常被勒令停學的學生，例如身心障礙兒童、不願意遵守規定的兒童，而非洲裔、西語裔兒童若有違規行為，受到處分的機率也高過出現相同行為的白人兒童。

民權及教育公平倡議人士萊特(Lorraine Wright)指出，這些孩子在學校系統當中，面臨的挑戰原本就超過其他孩子，疫情期間受到影響尤其嚴重，但接受面對面教學對於這些孩子來說卻是非常需要的。

她說：「這是排斥孩童接受公立教育的新藉口，規定孩子只能到新的教學模式裡上課，這種作法非常簡便，還可以用防疫措施當做護身符。」

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