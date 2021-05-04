輝瑞：疫苗在今年前3個月賺進35億
2020年，就在眾多研究機構與藥廠嘗試要在破紀錄時間裡研發成功新冠疫苗之際，輝瑞藥廠(Pfizer)做出與競爭對手截然不同的決策。相對於其他競爭對手承諾不會透過新冠疫苗賺取利潤，輝瑞則打算仍然透過疫苗營利。輝瑞4日宣布，新冠疫苗在2021年1月至3月間賺進35億元，占整體營利約四分之一。
新冠疫苗儼然成為輝瑞最為有利可圖的金雞母。紐約時報報導，輝瑞指出，疫苗的利潤空間約20%，換算起來疫苗在今年第一季的稅前獲利約有9億。
把從來沒有實踐過的理論研發成新冠疫苗，因此拯救了芸芸眾生，讓輝瑞贏得嘉許。然而，輝瑞疫苗的配送，極高比例是交給了富有國家，受到輿論注意。輝瑞高層先前曾說，會確保貧窮國家也跟世界上其他國家一樣能夠取得疫苗。
世界衛生組織(WHO)統計顯示，截至今年4月中旬為止，全球各地生產的7億劑新冠疫苗裡，富有國家總共取額將近87%，貧窮國家收到疫苗則只有0.2%。富有國家人民平均每4人就有1人已接種疫苗，但貧窮國家卻是平均500人才有1人打了疫苗。
輝瑞4日在聲明中說，到目前為止已經出貨4億3000萬劑疫苗，前往共計91個國家及地區。至於其中有多少疫苗送往貧窮國家，輝瑞發言人卡斯提洛(Sharon Castillo)則不願評論。輝瑞先前曾表示，提供疫苗給貧窮國家將不會賺取利潤。
紐約時報指出，從世界衛生組織的統計數字來看，輝瑞提供給世界上最貧窮國家的疫苗數量，少之又少。
輝瑞之前承諾，將透過新冠疫苗全球取得機制COVAX，為貧窮國家提供4000萬劑疫苗。紐約時報指出，輝瑞與德國合作夥伴BioNTech計畫在2021年生產25億劑疫苗，4000萬劑換算起來還不到2%。倫敦政經學院(London School of Economics)衛生政策家韋恩漢(Clare Wenham)說，輝瑞承諾提供給COVAX的疫苗根本是「滄海一粟」。
報導指出，嬌生集團(Johnson & Johnson)、阿斯特捷利康(AstraZeneca)都保證疫情期間將以非營利模式出售疫苗。莫德納(Moderna)藥廠從來沒有做過生意，目前在市面上也沒有其他的產品，對於新冠疫苗則定位為營利產品。
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