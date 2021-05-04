輝瑞：疫苗在今年前3個月賺進35億

輝瑞因新冠疫苗在2021年1月至3月間賺進35億元，占整體營利約四分之一。(美聯社)

2020年，就在眾多研究機構與藥廠嘗試要在破紀錄時間裡研發成功新冠疫苗 之際，輝瑞 藥廠(Pfizer)做出與競爭對手截然不同的決策。相對於其他競爭對手承諾不會透過新冠疫苗賺取利潤，輝瑞則打算仍然透過疫苗營利。輝瑞4日宣布，新冠疫苗在2021年1月至3月間賺進35億元，占整體營利約四分之一。

新冠疫苗儼然成為輝瑞最為有利可圖的金雞母。紐約時報 報導，輝瑞指出，疫苗的利潤空間約20%，換算起來疫苗在今年第一季的稅前獲利約有9億。

把從來沒有實踐過的理論研發成新冠疫苗，因此拯救了芸芸眾生，讓輝瑞贏得嘉許。然而，輝瑞疫苗的配送，極高比例是交給了富有國家，受到輿論注意。輝瑞高層先前曾說，會確保貧窮國家也跟世界上其他國家一樣能夠取得疫苗。

世界衛生組織(WHO)統計顯示，截至今年4月中旬為止，全球各地生產的7億劑新冠疫苗裡，富有國家總共取額將近87%，貧窮國家收到疫苗則只有0.2%。富有國家人民平均每4人就有1人已接種疫苗，但貧窮國家卻是平均500人才有1人打了疫苗。

輝瑞4日在聲明中說，到目前為止已經出貨4億3000萬劑疫苗，前往共計91個國家及地區。至於其中有多少疫苗送往貧窮國家，輝瑞發言人卡斯提洛(Sharon Castillo)則不願評論。輝瑞先前曾表示，提供疫苗給貧窮國家將不會賺取利潤。

紐約時報指出，從世界衛生組織的統計數字來看，輝瑞提供給世界上最貧窮國家的疫苗數量，少之又少。

輝瑞之前承諾，將透過新冠疫苗全球取得機制COVAX，為貧窮國家提供4000萬劑疫苗。紐約時報指出，輝瑞與德國合作夥伴BioNTech計畫在2021年生產25億劑疫苗，4000萬劑換算起來還不到2%。倫敦政經學院(London School of Economics)衛生政策家韋恩漢(Clare Wenham)說，輝瑞承諾提供給COVAX的疫苗根本是「滄海一粟」。

報導指出，嬌生集團(Johnson & Johnson)、阿斯特捷利康(AstraZeneca)都保證疫情期間將以非營利模式出售疫苗。莫德納(Moderna)藥廠從來沒有做過生意，目前在市面上也沒有其他的產品，對於新冠疫苗則定位為營利產品。