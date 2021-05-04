蓋茲離婚 找巴菲特副手的律師事務所協助

這張2014年檔案照顯示，微軟創辦人蓋茲（左）、波克夏公司副董事長孟格（左二）和波克夏董事長巴菲特（右二）接受福福斯商業台主持人卡爾蔓訪問。美聯社

以八卦新聞著稱的紐約 郵報（NY Post）網站報導，微軟創辦人蓋茲已聘請老友巴菲特 長期副手創立的律師事務所，協助他處理與結縭27年妻子梅琳達的離婚相關事務。

紐約郵報轉述名人八卦新聞網站TMZ分享的文件指出，在梅琳達3日訴請離婚後，蓋茲已委任三家律師事務所打主婚官司，其中一家是Munger, Tolles & Olson，在1962年由巴菲特得力副手孟格（Charles Munger）創立。巴菲特自從1959年結識孟格後，就一直倚重孟格。

孟格今年高齡97歲，據富比世雜誌（Forbes）估計身價達22億美元。孟格本人的大名並未見於這樁離婚案件的代表律師團名單上；然而，孟格長久來與蓋茲工作往來密切，畢竟蓋茲直到去年才辭去波克夏 公司（Berkshire Hathaway）的董事職位；波克夏是巴菲特擔任董事長的投資公司，孟格是副董事長。

在向華盛頓州金恩郡高等法院提交的離婚文件中，Munger, Tolles & Olson被列名為委任律師事務所之一。文件也顯示，蓋茲夫婦並沒有簽婚前協議書。